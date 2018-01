Mi & Ti – Milano

di

Mi & Ti

Alzaia Naviglio Pavese 8 – 20143 Milano

3389116065

Sito Internet: no

Tipologia: hamburgeria

Prezzi: hamburger 7/16€, patate rstiche 3,50/5€, birre 3,50/5€

Giorno di chiusura:

OFFERTA

Le hamburgerie a Milano non mancano e la zona dei Navigli non fa eccezione, ovviamente. Mi&Ti, posizionato all’inizio del meno frequentato Naviglio Pavese, riesce a crearsi un’identità propria puntando su una selezioni di birre artigianali del birrificio BQ, di cui è una costola, accompagnate da una piccola, ma ragionata selezione di hamburger. A quelli classici, infatti, se ne affiancano alcuni più ricercati (come quello con patè di foie gras, con tartufo nero d’Arezzo o con il mango) e uno vegetariano. Per la nostra pausa, abbiamo assaggiato un Simcoe con pane ai semi di papavero poco fragrante, ma con la carne di buona qualità che ben si abbinava al pomodoro, alla cipolla di Tropea caramellata e al Gorgonzola piccante, creando un bell’equilibrio di sapori tra gli ingredienti. Croccanti e fresche anche le patatine rustiche, particolarmente saporite nella versione cacio e pepe e di ottimo livello la selezione di birre: la Afrodite che abbiamo assaggiato era un’ottima blond dal piacevole retrogusto speziato e amaro.

AMBIENTE

Locale piccolo e ambiente informale, con qualche tavolino in legno e pareti gialle adornate con rappresentazioni grafiche dedicate alle birre proposte.

SERVIZIO

Accogliente e alla mano, con qualche dimenticanza giustificata dalla presenza di un unico addetto che si occupa di tutto.

Recensione a cura di: Il Saporaio – La Pecora Nera Editore –