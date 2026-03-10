XXI Secolo vola negli ascolti: Francesco Giorgino conquista numeri da capogiro nello share e nel pubblico

Grande successo Rai

Un grande successo accompagna la trasmissione XXI Secolo di Francesco Giorgino su Rai 1. Lunedì sera, nella puntata dedicata al sistema di difesa italiano e al recente conflitto in Medio Oriente, la trasmissione ha registrato il 13,8% di share nel primo momento, con un milione e trecento mila visualizzazioni di media. Secondariamente ha raggiunto il 9,3 % di share con più di cinquecentomila telespettatori. Un risultato notevole, ma ancor più alto è stata l’attenzione dedicata dal pubblico all’editoriale di Giorgino sulla vicenda della famiglia del bosco, con tre milioni di telespettatori.

È opportuno ricordare che la trasmissione va in onda in un giorno infrasettimanale a ridosso della mezzanotte: ciò vuol dire che la conduzione deve aver suscitato grande interesse nel pubblico da casa. Tra gli ospiti dell’ultima puntata c’erano anche il sottosegretario alla Difesa Isabella Rauti, l’Ad di Leonardo Lorenzo Cingolani e il presidente del Copasir, Lorenzo Guerini. Tra i tanti servizi andati in onda, molti sono stati dedicati alle forze armate italiane.