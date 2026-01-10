Alan Friedman, vergognosa sceneggiata a “Tagatà”: gestacci e insulti per sbeffeggiare la parlamentare azzurra (video)

Toccato il fondo

Maleducazione, sgarbo, gestualità grossolana. Alan Friedman dà il peggio di sé, ospite di Tagadà. Si parla della presidenza Trump, pomo della discordia tra l’editorialista e scrittore americano e Chiara Tenerini, deputata di Forza Italia. Il che non sarebbe un male, la diversità di opinioni è il succo del confronto civile e poi le idee di Friedman contro il presidente Usa sono cosa nota. Dunque, non ci sarebbe nulla da eccepire se il botta e risposta tra i due non fosse scivolato in una sceneggiata offensiva verso la parlamentare azzurra. “Non si può confondere lo stato di diritto con l’antagonismo o col non condividere la linea di un presidente. Sono due fatti separati”, ricorda Tenerini. La deputata di Forza Italia aggiunge poi il particolare non proprio secondario che “Trump ha il 45 per cento dei consensi sull’immigrazione e sul controllo dei confini. Sono numeri, non favole“. L’argomento provoca gestacci e smorfie irriguardose.

Friedman sbeffeggia la deputata di Forza Italia

Mentre la Tenerini sta argomentando il suo punto di vista, Friedman – come si può vedere nel video qui in basso- fa gesti con le mani e versi di sfottò, strabuzza gli occhi: “Noooooo, non sono questi i numeri signori. Sono fake news”. Ribatte l’azzurra: “Lei vive in un universo parallelo. Glielo dice una che non è una personale sostenitrice di Trump. Non può dire scempiaggini!”. “Studia meglio, che volgarità”, attacca ancora Friedman che prosegue facendo facce e versi mentre l’interlocutrice parla. Uno spettacolo indecoroso. Argomentare e confutare non può mnai raggiungere questo livello di presa in giro dell’interlocutrice. Avevamo lasciato Friedman mentre infangava la memoria di Charlie Kirk (“la violenza in America cresce grazie a persone come lui”). Lo ritroviamo in modalità bullismo verso la parlamentare letteralmente da lui sbeffeggiata, sotto gli occhi della silente Tiziana Panella.