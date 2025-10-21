Lutto al Tg5, morto il vicedirettore Claudio Fico. Il cordoglio di Mediaset per la perdita di un grande giornalista

Aveva 67 anni

Napoletano, era stato vicedirettore del Tg1 prima di passare al Tg5. Un giornalista apprezzato per il suo rigore e la sua professionalità

Mediaset e in particolare tutta la redazione del Tg5 piangono la morte di Claudio Fico, vicedirettore vicario e responsabile degli speciali del telegiornale, stretto collaboratore di Clemente Mimun.

Chi era Claudio Fico

67 anni, napoletano e tifoso del Napoli, Claudio Fico era il vicedirettore vicario del Tg5. Fico aveva iniziato la sua carriera televisiva in Rai, dopo aver vinto un concorso. Negli anni è stato caporedattore del Tg regionale prima di trasferirsi al Tg2, poi al Tg1. Dal 2011 era nella redazione del Tg5, dove ricopriva il ruolo di vicedirettore vicario. In Rai era stato vicedirettore di Raiuno.

Il dolore di Mediaset

Francesco Vecchi e Federica Panicucci hanno chiuso l’edizione mattutina odierna di Mattino5 con lo spiacevole annuncio, “una notizia che ci addolora molto”. Francesco Vecchi, con la voce commossa, ha omaggiato il collega, ricordandolo come “un grande giornalista e una persona con cui era piacevole lavorare”. Così ha concluso: “La redazione di Videonews si stringe e abbraccia la sua famiglia e i colleghi del Tg5″.

Mimun lo ha ricordato con queste parole pubblicate su X: “Un gravissimo lutto ha colpito il Tg5. Un professionista straordinario, un uomo di grandi qualità umane, un mio amico vero da più di 30 anni. Alla sua famiglia l’abbraccio mio e del Tg 5”.

Anche Mediaset ha espresso il suo profondo dolore per la scomparsa del giornalista, che da tempo lottava contro una malattia.

Claudio Fico era un elemento di primo piano del Tg5 diretto da Mimun. Una testata che nel tempo ha aumentato il suo prestigio e la sua autorevolezza confermandosi come uno dei canali di informazione più seguiti nel nostro Paese.

“Ho avuto la fortuna di lavorare con Claudio Fico agli albori della sua carriera, quando era al TG2, e della mia, quando entrai in Rai quarantacinque anni fa. Era un giornalista prezioso, un grande cronista, un “uomo di macchina”, indispensabile tanto quanto il reporter. Ha attraversato con passione e professionalità Tg2, Tg1 e Tg5, lasciando ovunque un segno di serietà e competenza. Ci stringiamo con affetto alla sua famiglia e ai colleghi del Tg5″, ha detto l’eurodeputato del Pd, Sandro Ruotolo.

“Senza uomini come Claudio l’informazione non esisterebbe. Un punto di riferimento per tanti e ovviamente soprattutto per chi ha avuto il privilegio di poter contare ogni giorno sulla sua competenza e sulla sua generosità. Lo ricorderemo con grande rimpianto. Un abbraccio alla sua famiglia e ai suoi colleghi”. Lo dichiara il Capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri.