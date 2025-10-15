Incredibile Ilaria Salis: chiede di comprendere la strage dei carabinieri a Verona, “frutto della disperazione, politica corresponsabile”

La tragedia di Verona

Giustificazioni no, ma comprensione del fenomeno sí. La strage di carabinieri a Castel d’Azzano, originata dal folle gesto di tre occupanti di una casa da sgomberare che hanno fatto saltare in aria tre bombole di gas, sarebbe frutto della disperazione di persone a cui viene negato il diritto alla casa, povere e quindi disposte a tutto, una cosa da comprendere, prima che da condannare. La terribile tesi è di Ilaria Salis, che sui social posta un messaggio di commento a quanto accaduto ieri vicino Verona, collegandolo anche al suicidio del pensionato di Sesto San Giovanni dopo uno sfratto, e provando a dare sostegno alle sue battaglie in favore di chi la casa, anche quando non è sua, non la vuole mollare, come i tre fratelli Raboni, assassini di tre carabinieri. “Un tetto sulla testa è una condizione per essere felice…”, scrive la Salis. E la felicità delle famiglie dei carabinieri uccisi? Per la loro tragedia neanche una parola…

La strage de carabinieri a Verona e la “spiegazione” di Ilaria Salis

La spiegazione delle ultime due tragedie, Verona compresa, sarebbe la mancanza di risposte dalla politica. La Salis non giustifica le violenze ma invita a comprendere cosa c’è dietro le tragedie di sfrattati, occupanti o senza casa. “All’origine di questi gesti disperati e terribili, c’è una questione sistemica: la negazione di un diritto fondamentale che genera sofferenza e disagio nelle fasce più povere della popolazione – scrive l’europarlamentare di Avs. E se la politica non si deciderà a dare risposte, sarà da considerare corresponsabile – insieme a quel capitalismo che ha trasformato il diritto alla casa in un bene speculativo – di ciò che di orribile accade. Avere un tetto sulla testa non può essere considerato un privilegio…”.

Ma la Salis sa che frasi del genere potrebbero istigare gli “occupanti” alla violenza, alla resistenza alle forze dell’ordine, indurre persone sì disperate, ma anche a vocazione criminale, a fare gesti “orribili”, violenti, ad ammazzare tre poveri carabinieri?