Incredibile Ilaria Salis: “Bisogna comprendere la strage dei carabinieri a Verona, frutto della disperazione degli occupanti”

La tragedia di Verona

La strage di carabinieri a Castel d’Azzano, originata dal folle gesto di tre occupanti di una casa da sgomberare che hanno fatto saltare in aria tre bombole di gas, sarebbe frutto della disperazione di persone a cui viene negato il diritto alla casa, povere e quindi disposte a tutto, una cosa da comprendere, prima che da condannare. La terribile tesi giustificazionista è di Ilaria Salis, che sui social posta un messaggio di commento a quanto accaduto ieri vicino Verona provando a dare sostegno alle sue battaglie in favore di chi la casa, anche quando non è sua, non la vuole mollare, come i tre fratelli Raboni, assassini di tre carabinieri.

La strage de carabinieri a Verona e la “spiegazione” di Ilaria Salis

“All’origine di questi gesti disperati e terribili, c’è una questione sistemica: la negazione di un diritto fondamentale che genera sofferenza e disagio nelle fasce più povere della popolazione – scrive l’europarlamentare di Avs. E se la politica non si deciderà a dare risposte, sarà da considerare corresponsabile – insieme a quel capitalismo che ha trasformato il diritto alla casa in un bene speculativo – di ciò che di orribile accade. Avere un tetto sulla testa non può essere considerato un privilegio…”.

Ma la Salis sa che frasi del genere potrebbero istigare gli “occupanti” alla violenza, alla resistenza alle forze dell’ordine, indurre persone sì disperate, ma anche a vocazione criminale, a fare gesti “orribili”, violenti, ad ammazzare tre poveri carabinieri?