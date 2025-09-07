Putin alza il tiro: colpito il palazzo del governo di Kiev. Zelensky: il mondo fermi i criminali del Cremlino

Un bambino tra le vittime

Putin alza il tiro contro l’Ucraina. Per la prima volta dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina, le forze russe hanno attaccato il palazzo del Consiglio dei ministri a Kiev, provocando un incendio. Lo ha riferito sul proprio canale Telegram la premier Yulia Svirydenko.

“Questa notte, la Russia ha effettuato un altro massiccio attacco contro l’Ucraina. Kiev, Kryvyj Rih, Dnipro, Kremenchuk e Odessa sono state colpite. Ad esempio, per la prima volta, il palazzo del Governo, il tetto e i piani superiori sono stati danneggiati a causa di un attacco nemico. I soccorritori stanno spegnendo l’incendio. Li ringrazio per il loro lavoro”, ha scritto Svyrydenko.

1,000 Drones Attack ❗️🇷🇺 Kiev ablaze: enemy targets in Svyatoshynsky district engulfed in flames ⚡️ A massive fire broke out in the Svyatoshynsky district of Kiev, Ukrainian media report. As previously noted, warehouses are burning, with smoke visible from afar. 🚀 At the same… pic.twitter.com/HXkbasitnp — Zlatti71 (@Zlatti_71) September 7, 2025

L’attacco condotto dalla Russia questa notte contro le città ucraine è il più ampio dall’inizio della guerra d’invasione, con un numero record di droni impiegati, oltre 800. Lo hanno riferito le autorità ucraine, specificando che la Russia ha anche lanciato 13 missili contro varie città del Paese. Secondo l’Aeronautica militare Ucraina, le unità di difesa sono riuscite ad abbattere 751 droni russi e quattro missili.

“Il mondo può costringere i criminali del Cremlino a fermare le uccisioni: tutto ciò che serve è la volontà politica”. A scriverlo, su X, è il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che descrive e commenta gli attacchi sferrati nella notte sull’Ucraina dalla Russia.

Colpito anche un asilo: c’è un bambino tra le vittime

“Da ieri sera sono in corso lavori per far fronte alle conseguenze degli attacchi russi: oltre 800 droni e 13 missili, di cui 4 balistici. Secondo le informazioni preliminari, diversi droni hanno attraversato il confine tra Ucraina e Bielorussia”, scrive. “A Kiev – prosegue – normali edifici residenziali sono stati distrutti. In uno di essi, i piani tra il quarto e l’ottavo sono crollati. Ad oggi, si contano due vittime, tra cui un bambino. Le mie condoglianze a tutti i loro cari. In totale, decine di persone sono rimaste ferite solo nella capitale. L’edificio del Consiglio dei Ministri è stato danneggiato: un incendio è scoppiato ai piani superiori. Più di 20 case e un asilo sono stati danneggiati a Zaporizhia. Magazzini sono stati distrutti a Kryvyj Rih, una persona è rimasta uccisa a Safonivka, nella regione di Sumy, e un’altra nella regione di Černihiv. Un grattacielo residenziale è stato colpito a Odessa. Molte regioni sono state colpite nell’ultimo giorno. I nostri servizi di emergenza stanno lavorando ovunque sia necessario”.

Zelensky: va attuato ciò che è stato concordato a Parigi

“Queste uccisioni ora, quando una vera diplomazia poteva già essere avviata molto tempo fa, sono un crimine deliberato e un prolungamento della guerra. A Washington è stato ripetutamente affermato che al rifiuto di dialogare seguiranno le sanzioni. Dobbiamo attuare tutto ciò che è stato concordato a Parigi. Contiamo anche sull’attuazione di tutti gli accordi per rafforzare la nostra difesa aerea. Ogni sistema aggiuntivo salva i civili da questi vili attacchi”.