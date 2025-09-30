Flotilla avanza nella notte contro Israele, appello della Meloni: “Fermatevi, ora c’è il piano di pace di Trump”

La missione per Gaza

Flotilla avanza, fino alle acque controllare da Israele, nella notte, e il pericolo di una reazione dell’Idf è concreto. “Spingersi oltre le 150 miglia è una situazione che noi riteniamo di pericolo. E visto che si tratta di un pericolo per i nostri connazionali in acque internazionali riguarda da vicino il nostro Paese”, ha detto stasera al Tg1 il contrammiraglio Marcello Grivelli, comandante dell’Operazione Mediterraneo Sicuro. Ma anche la premier Meloni ha lanciato un appello accorato: “Fermatevi, c’è un piano di pace che potreste compromettere”, è la sintesi. Ma per il momento, Flotilla avanza incontro al suo destino, che potrebbe essere un “respingimento” da parte di Israele. “Siamo pronti a entrare in azione”, annuncia Tel Aviv. Il piano Trump sembra una “proposta realista. Importante ci sia il cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi. Ci sono elementi interessanti. Spero Hamas accetti nel tempo stabilito”, sono state le parole del Papa a Castel Gandolfo prima di rientrare in Vaticano.

Flotilla verso Gaza, appello della Meloni

Con il piano di pace per il Medio Oriente proposto dal Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si è finalmente aperta una speranza di accordo per porre fine alla guerra e alla sofferenza della popolazione civile palestinese e stabilizzare la regione. Questa speranza poggia su un equilibrio fragile, che in molti sarebbero felici di poter far saltare. Temo che un pretesto possa essere dato proprio dal tentativo della Flotilla di forzare il blocco navale israeliano. Anche per questo ritengo che la Flotilla dovrebbe fermarsi ora e accettare una delle diverse proposte avanzate per la consegna, in sicurezza, degli aiuti”, ha detto stasera la premier Giorgia Meloni. “Ogni altra scelta rischia di trasformarsi in un pretesto per impedire la pace, alimentare il conflitto e colpire così soprattutto quella popolazione di Gaza alla quale si dice di voler portare sollievo. È il tempo della serietà e della responsabilità”, avverte la presidente del Consiglio.

Parole simili anche da Matteo Salvini: “Flotilla? Tornino indietro, non si mettano a rischio e tornino indietro”.