Romania, al ballottaggio ha vinto Dan ma Simion non ci sta e attacca: “Sono io il nuovo presidente”

Urne aperte

Caos in Romania, nel turno di ballottaggio della presidenziali. Il sindaco di Bucarest, pro-europeo, Nicusor Dan, ha vinto con una inversione di tendenza rispetto al primo turno: con il 99% dei voti scrutinati la vittoria di Nicușor Dan appare ormai certa. Il sindaco liberale e indipendente di Bucarest ha ottenuto il 54,79% dei consensi contro il 45,21% del suo sfidante di estrema destra, George Simion. Secondo i dati parziali, circa 11,64 milioni di romeni hanno votato al secondo turno, di cui 1,64 milioni all’estero. Sebbene il voto della diaspora – ancora da completare – favorisca Simion, il distacco attuale di 898.000 voti renderebbe praticamente impossibile una rimonta.

Romania, Simion contesta l’esito del voto

Il leader sovranista George Simion ha però rivendicato di essere lui avanti, nonostante gli exit poll. “Sono io il presidente, in nome del popolo romeno“, ha dichiarato nel corso dello scrutinio. Si profila una notte segnata dalle tensioni, quindi, in un Paese già segnato dall’annullamento, lo scorso dicembre, del primo turno delle presidenziali da parte della Corte Costituzionale. Allora, ad essere in vantaggio, era stato il filo-russo Calin Georgescu ma la Corte Suprema aveva deciso di annullare la tornata elettorale denunciando ingerenze da parte di Mosca e non permettendo al candidato sovranista neanche di presentarsi. E nel pomeriggio il governo romeno ha denunciato di aver dichiarato “una campagna virale di fake news su Telegram e altre piattaforme di social media”, progettata “per influenzare il processo elettorale”.

Al primo turno Simion aveva ottenuto oltre il 40% staccando tutti gli altri candidati e aumentando i timori, a Bruxelles, di un ulteriore Paese membro governato dai sovranisti. Secondo era arrivato Dan (con il 20,9%).