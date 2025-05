Meloni celebra il compleanno dell’Esercito: “Grazie a chi serve l’Italia con coraggio”. Conte e Schlein non pervenuti

Il messaggio social

“Nel 164° anniversario della sua costituzione, desidero esprimere – a nome mio e del Governo – profonda gratitudine alle donne e agli uomini dell’Esercito Italiano che ogni giorno servono l’Italia con coraggio, impegno e spirito di sacrificio, in Patria e nelle missioni internazionali. A loro va il nostro ringraziamento per il contributo essenziale alla sicurezza e alla difesa della Nazione. Un pensiero commosso è rivolto a chi ha perso la vita indossando l’uniforme: il loro esempio vive nella memoria di tutti noi. Grazie a ciascuno di voi. Viva l’Esercito Italiano”. Lo scrive in un messaggio sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni per il “compleanno” dell’Esercito italiano.

In queste ore oltre a quello del premier Meloni si susseguono i messaggi di vicinanza e apprezzamento dei politici italiani per il compleanno dell’Esercito, a cominciare dal capo dello Stato, Sergio Mattarella, che ha inviato un messaggio al Capo di Stato maggiore, Generale C.A. Carmine Masiello.

“In occasione del 164esimo anniversario della fondazione dell’Esercito Italiano, desidero esprimere la mia profonda gratitudine e vicinanza alle donne e agli uomini in divisa che, in Italia e all’estero, servono ogni giorno la nostra Nazione con onore e dedizione. Un pensiero commosso va ai caduti e ai loro familiari, custodi silenziosi di una memoria che è patrimonio di tutti”. Così sui social il presidente del Senato, Ignazio La Russa.

Tra i messaggi di auguri all’Esercito da Mattarella a Meloni ci sono tutti tranne Elly e Giuseppi

Il compleanno dell’Esercito viene celebrato nel corso di domenica 4 maggio dal governo e dal centrodestra, nel silenzio (almeno fino al primo pomeriggio) dei leader del centrosinistra, a cominciare dall’ex premier Giuseppe Conte (che ha scelto il profilo pro-Pal attaccando in queste ore la premier mostrando un video di una bambina di Gaza) e dalla leader del Pd, Elly Schlein. Nella furia propagandista pseudo pacifista, uno scollamento dalle istituzioni che fa davvero impressione.

Crosetto: l’Esercito opera proteggere la pace e la democrazia

“Dietro ogni uniforme, una scelta di vita. Dietro ogni gesto e azione, l’amore per la Patria e la dedizione al dovere”, scrive Guido Crosetto su X. “Nel giorno del 164esimo anniversario dell’Esercito Italiano, celebriamo donne e uomini che, con cuore e competenza, operano per proteggere i valori democratici, la pace e la democrazia”, aggiunge il ministro della Difesa che rivolge “un pensiero speciale, grato e commosso ai Caduti, ai feriti e a coloro che portano nel corpo e nell’anima i segni del servizio. Auguri!”.

“164 anni, spesi al servizio degli italiani, della Nazione e della Patria. Uomini e donne che in Italia e nel mondo fanno sventolare in alto il nostro Tricolore. Grazie, siamo orgogliosi di voi”. Così sui social il capogruppo di FdI alla Camera, Galeazzo Bignami.

“Oggi – dichiara in una nota il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri – celebriamo con orgoglio il 164º anniversario dell’Esercito Italiano, pilastro della nostra Repubblica e simbolo di dedizione, professionalità e sacrificio. Un sentito ringraziamento va alle donne e agli uomini in divisa che, ogni giorno, operano con coraggio e senso del dovere al servizio del nostro Paese: dalle missioni internazionali di pace all’impegno quotidiano sul territorio nazionale, soprattutto nei momenti di emergenza e calamità. Sempre pronti a intervenire in ogni circostanza, sotto la guida autorevole del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale Carmine Masiello, che con il suo impegno rafforza il prestigio della nostra Forza Armata. Un pensiero riconoscente va anche a chi ha perso la vita servendo il nostro Paese. Il loro sacrificio non sarà mai dimenticato. Viva l’Esercito Italiano, viva le Forze Armate, viva l’Italia”.

Tra gli esponenti della Lega, il ministro per la Disabilità, Alessandra Locatelli scrive i suoi auguri su X. “Il 4 maggio 1861 nasceva ufficialmente l’Esercito Italiano. Grazie a tutte le donne e gli uomini dell’Esercito per l’impegno, il coraggio e la dedizione con cui ogni giorno difendono la nostra libertà e la nostra sicurezza”,