Leone XIV, spuntano gli aneddoti sul Papa romanista: tifoso sfegatato, andava anche all’Olimpico

Il racconto dell'amico priore

Allo stadio Olimpico di Roma il 15 settembre 2019 la Roma sconfigge il Sassuolo 4 a 2: tra gli spettatori esultanti per la vittoria di Dzeko è compagni c’è anche il futuro papa Leone XIV. Lo ha rivelato la società giallorossa, andando a scartabellare negli archivi dei biglietti venduti. Forse un “regalo” per il compleanno compiuto il 14 settembre: due giorni prima, Francis Robert Prevost era stato invece ricevuto in udienza da Papa Francesco con altri 150 agostiniani ed evidentemente deve avere colto l’occasione per andare a seguire la sua squadra del cuore. Il papa americano è infatti un acceso tifoso romanista. Una indiscrezione confermata dal suo amico, il padre agostiniano Giuseppe Pagano, priore di Santo Spirito a Firenze.

“Ha commentato Roma-Fiorentina scherzando sul primo miracolo di Bergoglio”

“L’ho sentito dopo la partita Roma-Fiorentina. Mi ha detto scherzando: ‘La vittoria della Roma è il primo miracolo di Francesco dopo la morte”. Padre Pagano racconta di aver conosciuto Prevost “nel 1983 a Roma, al Santa Monica”, il collegio internazionale dell’ordine di Sant’Agostino: “Io avevo 23 anni, lui 28. Entrambi avevamo le idee chiare su come portare avanti il nostro percorso”. La passione per i colori giallorossi deve essere nata probabilmente in quegli anni, dato che proprio quell’anno la As Roma vinse il secondo dei tre scudetti della sua storia.

Ai più sfegatati tifosi della Roma non è sfuggito il particolare curioso della concomitanza di date tra l’elezione di Papa Leone XIV 8 maggio 2025 e lo scudetto conquistato matematicamente a Genova dalla squadra di Pruzzo, Conti e Falcao: 8 maggio 1983.

Il Papa romanista e tifoso dei White Sox

Il nuovo pontefice, nato e cresciuto a Chicago, è anche tifosissimo della squadra di baseball White Sox, che ha continuato a seguire a distanza anche quando ha lasciato l’Illinois, informandosi sui risultati e sull’andamento della stagione.