Totti è atterrato a Mosca, sinistra a bocca asciutta. L’arrivo del Capitano sotterra le polemiche (video)

La trasferta russa

Partita chiusa, opposizioni beffate. Il campione è stato accolto all'aeroporto dal Ceo di Bookmaker Rating. "Vado da uomo di sport, non sono un politico, andrei anche a Kiev se mi invitassero". Domani il premio Rb 2025

Partita chiusa. Lo sbarco di Francesco Totti a Mosca mette la parola fine alla giostra di polemiche dei giorni scorsi sulla inopportunità del suo viaggio in Russia per lo speciale del Premio RB 2025, alimentate dalla sinistra (Riccardo Magi per primo con l’appello a ‘non andare’, “a restare dalla parte giusta della storia”). L’ex Capitano della Roma e della nazionale, accompagnato dal figlio, cappellino nero e sneaker bianche, è atterrato all’aeroporto Vnukovo della capitale russa intorno a mezzogiorno. Allo scalo è stato accolto dal Ceo di Bookmaker Rating, Asker Thalidzhokov, e dal socio amministratore di Odds, Aram Poghosyan. La sesta cerimonia di premiazione dei vincitori del Premio RB si terrà domani presso il Palazzo di Ginnastica Irina Viner.

Totti è atterrato a Mosca, polemiche chiuse

Si tratta di un evento ideato per unire i leader del settore sportivo, del mondo degli affari e dei media. Obiettivo: individuare le migliori aziende nel settore delle scommesse sportive. L’RB International Award è uno degli eventi più importanti nel campo dello sport e delle scommesse in Russia. Di fronte alle polemiche di chi ha trasformato la trasferta russa di Totti in un caso politico, il Capitano aveva risposto che sarebbe andato come uomo di sport. “Il mio viaggio di lavoro a Mosca, da giorni, suscita infinite polemiche. Ma io non sono un politico né un diplomatico. Sono un uomo di sport che ne promuove i valori in giro per il mondo. L’ho sempre fatto. Prima come calciatore e adesso in una nuova veste. Da anni vado in tutti i Paesi in cui mi invitano a parlare di sport. E non avrei problemi ad andare a Kiev, per le stesse finalità”.

È l’ambasciatore più costoso della storia del premio

Il Ceo di Bookmaker Rating ha parlato alla stampa russa delle difficoltà incontrate nell’invitare il grande campione. “Forse la difficoltà principale è il trasferimento qui a Mosca. È necessario scegliere percorsi che siano adatti a tutte le parti. Perché spesso l’ospite non viaggia da solo, ma con un accompagnatore. E capita spesso che questo accompagnatore parta da luoghi diversi. Ciò significa che tutto questo deve essere sincronizzato. Logistica complessa è costosa”. Non è entrato nei dettagli precisi, ma l’ingaggio corrisponde a una cifra a sei cifre in euro. È l’ambasciatore più costoso nella storia del premio? “Penso di sì”.

Non è il primo viaggio di Totti in Russia

Non è la prima volta che Totti vola in Russia. È successo nel 2021 sempre con finalità sportive. All’epoca, con al seguito Ilary Blasi e figli, fu invitato dal ministero del Turismo russo per ricoprire il ruolo di ambasciatore dell’International Football Development Association. Per la Russia la visita di Totti a Mosca è da settimane un evento attesissimo. Già da metà marzo Mosca si era vestita di cartelloni promozionali in cui l’ex campione veniva descritto come “l’imperatore di ritorno nella Terza Roma”. Anche altri cmapioni erano stati valutati: da Beckham a Ronaldinho, poi la scelta è caduta sull’ex capitano della Roma. Ritenuto il “il più adatto” perché “imperatore di Roma è uno dei suoi soprannomi” e “Mosca è la terza Roma”.