“Rita De Crescenzo? Non siamo schizzinosi..”. Per battere la Schlein in piazza il M5S “apre” le porte alla tiktoker porta-gente

L'evento del 5 aprile

Svelato il bluff: dietro l’auto-invito della tiktoker ed influencer napoletana Rita De Crescenzo al corteo di sabato contro le armi, c‘era il M5s, o almeno, simpatizzanti di Conte, pronti a divertirsi con le bandiere a Roma perfino più che con le palle di neve di Roccaraso. Lo racconta oggi il “Foglio”, secondo cui il centro nazionale sportivo Libertas che la tiktoker ha pubblicizzato in vista della trasferta romana, sarebbe riconducibile a due ex deputati grillini. “Vi lascio questa locandina – dice De Crescenzo in un video – ci saranno gli sportivi più famosi d’Italia. Per chi parte da Napoli ci sono treni e pullman gratis”. “A parlare con Rita è stata una tesserata di Napoli”, racconta al “Foglio” Pietro Esposito della Libertas Benevento: “Il meccanismo degli enti di promozione è un po’ particolare: noi facciamo le riunioni contante associazioni che a loro volta coinvolgono i tesserati chiedendo una mano a spargere la voce. E’ stato un effetto a catena”.

La piazza grillina aperta a Rita De Crescenzo

In piena campagna elettorale per le elezioni europee, Conte aveva partecipato insieme all’ex calciatrice Carolina Morace, candidata e poi eletta a Strasburgo, all’assemblea di Libertas . Del resto, anche dai vertici del Movimento ieri è arrivato lo sdoganamento delle tiktoker “tamarra”: “Fare gli schizzinosi non serve. Chiunque, anche la tiktoker di Napoli, ha il diritto di manifestare”, ha detto il capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato Stefano Patuanelli.

Imbarazzo? Nessuno. Tutto fa brodo. “Bando alle polemiche su Rita De Crescenzo, che spostano l’attenzione dalle cose serie. Scendere in piazza mi sembra un diritto sacrosanto, del quale non dovremmo discutere, e per il quale irridere la signora è ingiusto”. Dunque, via libera al torpedone gratuito di Rita De Crescenzo. “Ho appreso del video della signora dai social come tutti – prende quanto basta le distanze il vicepresidente del M5s Michele Gubitosa al Foglio – detto questo, però, tutta la scia di polemiche distrae l’attenzione dal vero obiettivo di questa piazza”. Per Patuanelli “ha il diritto a manifestare”. “Se Rita De Crescenzo ha a cuore la sanità pubblica, se è contro le armi, se manifesta contro il carovita, non vedo francamente il problema”.