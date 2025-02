Un cammello al galoppo in fuga dal circo per le strade di Napoli, i motorini lo inseguono (video)

Un cammello corre per la strada, visibilmente spaventato, tra auto e motorini che gli sfrecciano a fianco. Poteva finire male la ‘fuga’ dell’animale da un circo a Napoli Fuorigrotta, poi fortunatamente recuperato dal personale del circo Togni. Secondo il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che ha diffuso il video, “episodi simili sono accaduti di recente in tutta Italia a riprova del fatto che bisogna mettere fine una volta e per sempre ai circhi con gli animali. Proprio qui in viale Giochi del Mediterraneo, insieme alle associazioni animaliste e a tanti cittadini, abbiamo manifestato più volte a difesa della salute degli animali ‘detenuti’ in questa struttura e costretti a partecipare a numeri circensi umilianti e degradanti…”.