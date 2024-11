Fornero contro Vannacci: la prof sale in cattedra, il generale la butta giù in tre frasi (video)

Match incandescente a DiMartedì, dove la professoressa Elsa Fornero, passata alla storia patria per le sue lacrime quando era ministro nel governo Monti, ha provato a impartire una maldestra lezione al generale Vannacci. Ma il tentativo di salire in cattedra si è rivelato piuttosto avventato. L’europarlamentare della Lega l’ha fatta scendere in poche efficacissime frasi.

Fornero a Vannacci: siamo tutti e due servitori dello Stato. Il generale: non è la stessa cosa

La professoressa ha affermato che entrambi hanno servito lo Stato, lei nell’università e lui come militare fino ai più alti gradi nell’Esercito. “Mi dispiace deluderla, non credo che abbiamo qualcosa in comune”, ha tuonato il Generale nel corso della trasmissione condotta da Giovanni Floris in onda su La7. Una precisazione che poi è stata argomentata nel dettaglio. Mentre Fornero ha svolto un servizio pubblico da professoressa, Vannacci ha rivendicato di aver giurato fedeltà alla Patria: “Ho giurato di difenderla in armi, anche al prezzo della mia vita”. Sono cose leggermente diverse, cose “riservate ai soldati”.

Il generale boccia la professoressa: “Con la legalità o si è dentro o si è fuori”

La Fornero quindi domanda: “Non la imbarazza la compagnia che frequenta?”. Il riferimento è all’immigrato maliano ucciso da un agente della Polfer a Verona che era stato da lui aggredito. Matteo Salvini, a proposito di Moussa Diarra, aveva detto: “Non ci mancherà”. “Professoressa Fornero – replica il generale -, la deluderò un’altra volta. Non ho mai cercato di fare il maestro, tanto meno un bravo maestro. Io cerco di servire il mio Paese e fare il bene degli italiani, è per questo che 560mila persone mi hanno eletto qua all’Europarlamento. Sì, probabilmente sono un po’ manicheo ma se si parla di legalità o si è dentro o si è fuori. E se si è fuori e si nuoce alla società, bisogna essere resi inoffensivi perché altrimenti si torna al giustificazionismo della sinistra”. La prof stavolta è sonoramente bocciata.