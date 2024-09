Migranti e sicurezza, Capezzone all’esponente Pd: “Verranno a sgozzarvi in casa e direte che va tutto bene” (video)

Daniele Capezzone in versione molto rock, piuttosto horror e assolutamente show nell’intervento su Rete 4 nella trasmissione di Paolo Del Debbio. Lo fa con una serie di interventi che hanno letteralmente demolito le tesi surreali degli ospiti di sinistra in studio e in collegamento, a cominciare da un folcloristico rapper di origine nordafricana e di una lunare consigliera comunale milanese del Partito democratico.

Il tema sul tavolo, il tema dell’immigrazione e quello degli immigrati di seconda generazione. A partire dalla situazione esplosiva a Milano, dove ogni giorno viene segnalato un fatto di cronaca grave o gravissimo. “I numeri della Questura parlano di reati violenti sono per l’81 per cento commessi da immigrati”, ricorda Capezzone.

Daniele Capezzone, replicando al rapper dice a un certo punto della trasmissione: “Scusa, Jamal ma se alle ore 17 scrivo la canzone la lama la lama, alle ore 17 la uso e alle ore 18 mi rivolgo ai giovani di seconda generazione infiammandoli…”. Ma il rapper non capisce, quindi il direttore editoriale di Libero è costretto ad adottare un’altra versione.

“Te la racconto in un altro modo – premette Capezzone – Capodanno 2016, Germania, arrivano bande di seconda generazione, picchiano i fidanzati e violentano le ragazze. Tutti a dire: a noi non capiterà mai. Ma è successo nel Capodanno 2022 e 2023 a Milano. Ci stiamo cascando dentro. E facciamo finta che non sia così”.

Un avvertimento che la consigliera comunale Pd Diana De Marchi non gradisce. “Ma perché così, il terrore?”. La replica di Capezzone è horror, ma è esilarante nella sua sintesi grandguignolesca: Il Pd dice che non c’è problema, vi verranno a sgozzare e diranno: Bravi ragazzi, non vi abbiamo capito”.