Schlein le vedeva le Olimpiadi prima di Parigi? A Londra 2012 tra i medagliati 8 azzurri come Egonu

Quelli del Pd prima di Parigi non vedevano le Olimpiadi: di sicuro non hanno seguito quelle di Londra 2012. Non si spiega altrimenti l’isteria di questi giorni sullo Ius soli sulla scia dei risultati delle Macroniadi, suggestionati dall’ultimo oro italiano, quello conquistato delle ragazze della pallavolo – che non sono solo Paola Egonu e Myryam Sylla, va ricordato per rispetto di tutte – e con uno strabismo che balza agli occhi. Perché invocare lo Ius soli a orologeria, quando il Pd al governo (ma anche il M5s) non lo ha voluto mettere in agenda né realizzare quando era al governo?

Strano ma vero, in occasione delle Olimpiadi di Londra 2012 (governo Monti “regnante”) nessuno si accorse che erano parecchi anche in quella edizione gli italiani alla Egonu e cioè come la pallavolista azzurra con genitori non nati in Italia oppure non nati in Italia.

Basti pensare che alle edizioni di Londra di 12 anni fa, presidente del Coni Gianni Petrucci, su 28 medaglie ottenute dalla spedizione italiana, c’erano 8 azzurri da annoverarsi nello status, lo diciamo per convenzione “alla Egonu”. E quindi naturalizzati oppure nati da un genitore straniero.

Dopo Parigi la sinistra esterna, ma dopo Londra 2012 è rimasta muta

Il medagliere parla chiaro. Ecco la lista di Londra 2012: l’Italia conquista un argento nella pallanuoto avendo in squadra il cubano Amaurys Pérez, il croato Danijel Premuš e Alex Giorgetti, nato a Budapest, con mamma e passaporto ungherese. C’è da pensare che a Riccardo Magi e ad Angelo Bonelli, che esternano in queste ore, evidentemente non piace la pallanuoto, perché 12 anni fa non intervennero dopo le medaglie per chiedere l’introduzione dello ius soli.

A quelli del Pd invece non piace la pallavolo maschile: hanno infatti esaltato le azzurre del volley, ma dal Nazareno nessuno celebrò la medaglia della nazionale maschile simbolo d’integrazione. Eppure in quella formazione militavano il polacco Michal Lasko, l’italiano “alla Egonu” Ivan Zaytsev, nato a Spoleto e figlio di due campioni dell’ex Unione sovietica. Ma anche il croato Dragan Travica. Per non parlare della ginnastica ritmica: come mai nessuno prese a modello l’ucraina Anželika Savrajuk e la rumena Andreea Stefanescu, salite sul podio di Londra 2012 con la medaglia di bronzo?

Cosa avevano di tanto sbagliato per la sinistra? C’è da ritenere che, con Monti a Palazzo Chigi lo Ius soli non era ritenuta una priorità. Lo è diventato, improvvisamente, in questo agosto con il governo Meloni. Il che rende l’idea della credibilità di certe campagne dell’opposizione.

C’è da riconoscere però un merito a Schlein, Bonelli, Fratoianni e agli altri profeti dello Ius soli. Meritano il podio, nella nuova disciplina introdotta da loro per i Giochi di Parigi: tiro della giacchetta della tuta (degli atleti). In questo sono da medaglia d’oro.

Nella combo Ansa, le nazionali della ritmica bronzo a Londra 2012, tra cui l’ucraina Anželika Savrajuk e la rumena Andreea Stefanescu e la medaglia di argento olimpica Ivan Zaytsev