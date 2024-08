La rivincita di Povia sulla sinistra che imbavaglia. Il sindaco “non rosso”: “Il più bel concerto mai visto” (video)

Il sindaco di Montalbano Elicona (Messina), Filippo Taranto, eletto con una lista civica “non di sinistra”, non ha sposato la linea del suo collega di Nichelino, in Piemonte, che aveva cancellato il concerto di Povia perché non d’accordo con le sue idee, troppo di destra. In Sicilia, invece, è stato un trionfo e nel piccolo paesino del Messinese il sindaco Filippo Taranto è salito sul palco per ringraziare l’artista, al termine della sua esibizione, e gli ha tributato tutti gli onori: “Non ho mai visto un concerto così bello!”.

Povia e gli attacchi della sinistra

“Leggo falsità su di me e fanno male. Io sono per la libertà come valore assoluto non a chiacchiere e propaganda. Se non si è d’accordo democrazia, tu della tua io della mia. Ricevo messaggi belli per via dell’annullamento di un concerto, grazie. Ricevo richieste tv e stampa, no grazie. Non voglio polemiche, mi ci mettono solo in mezzo”, ha scritto oggi Povia sui social. “Le mie sono reazioni pacate ad ingiustizie che subisco da anni. Quest’anno ho fatto un centinaio di date, le persone per bene sono la maggioranza. Qualche amico avvocato mi consiglia di far causa a tizio e caio NO GRAZIE! Il mondo si odia, tutti contro tutti nella gara del nulla. Scelgo la PACE e continuare ad esprimermi con la musica, chi ha visto un mio concerto sa. Quando canto temi sociali so di non piacere a tutti ma mio papà diceva: ‘non ce l’ha fatta Gesù a piacere a tutti, ce la vuoi fare tu? Canta sincero, qualcuno apprezzerà”.