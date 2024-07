Ucraina, da Lavrov un primo segnale di apertura: “Pronti a lavorare per risolvere la crisi”

Ucraina e Russia si avvicinano anche se di poco. Dopo l’ importante invito di Zelensky alla Russia per la partecipazione a una conferenza di pace arrivano da Mosca segnali di apertura. Seppure conditi dalle solite litanie contro l’Occidente, si tratta comunque di messaggi che lasciano sperare che il Cremlino voglia perlomeno discutere di una possibile pace.

Il ministro degli esteri. “Cercare un equilibrio in Ucraina”

“La Russia è pronta a trovare un equilibrio di interessi sulla soluzione dell’attuale crisi in Ucraina”. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov durante una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla cooperazione multilaterale. Lo riporta Ria Novosti. “Nell’accordo sulle garanzie e sugli accordi reciproci, sarà necessario tener conto delle nuove realtà geostrategiche nel continente eurasiatico, dove l’architettura continentale si forma con una sicurezza veramente uguale e indivisibile”, ha dichiarato. “L’Europa rischia di rimanere indietro rispetto a questo processo storico. Siamo pronti a trovare un equilibrio di interessi“, ha aggiunto Lavrov, sottolineando che, “per eliminare una volta per tutte le cause profonde della crisi in Europa sono necessarie “misure concrete per rimuovere le minacce alla Russia, che provengono dall’Occidente”.

“Per risolvere i conflitti bisogna affrontare le cause profonde”

“I molteplici conflitti non possono essere risolti se non se ne affrontano le cause profonde”, ha poi aggiunto il ministro degli Esteri russo. Lavrov ha anche sottolineato che serve una conferma da parte dei membri dell’impegno nei confronti della Carta Onu, e che, ” serve ripristinare la diplomazia professionale, la capacità di sentire e ascoltare”.

L’attacco agli Usa

“Non tutti i paesi rappresentati in questa sala riconoscono il principio chiave della Carta delle Nazioni Unite, l’uguaglianza sovrana di tutti gli stati. Gli Usa, attraverso le parole dei loro presidenti, hanno da tempo dichiarato il proprio eccezionalismo” ha proseguito Lavrov.

Zelensky: “Sconfiggere il male russo”

“La Russia deve avvertire una risposta alle sue azioni contro il nostro Stato e il nostro popolo. E i nostri guerrieri danno questa risposta ogni giorno. Dobbiamo sconfiggere il male russo. Sono grato a ognuno di voi che ora è in combattimento, in postazioni di combattimento, in missioni di combattimento. A tutti coloro che difendono la nostra indipendenza”, lo ha scritto su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.