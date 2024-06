In Italia le aggressioni e le violenze di genere sono aumentate del 35% in quattro anni. Un dato che preoccupa, ancor più se si considera che la maggior parte di questi episodi vede protagoniste le fasce più giovani della popolazione§; con una punta pari al 27% tra le vittime minorenni. Ad analizzare i contorni di questo fenomeno è il report ‘I giovani e la violenza di genere. Dall’analisi dei dati alla percezione del fenomeno da parte delle giovani generazioni’ presentato presso la Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Sondaggio tra gli studenti: un amore su tre è tossico

Lo studio è stato realizzato attraverso un questionario che ha visto la partecipazione degli studenti delle quinte classi di alcuni Istituti superiori e, online, di oltre 30.000 ragazzi di età compresa tra i 14 ai 18 anni attraverso la piattaforma #iopartecipo e mostra come l’incidenza delle donne sul totale delle vittime si mantenga pressoché costante nel quadriennio, attestandosi intorno al 75% per gli atti persecutori, all’81% per i maltrattamenti contro familiari e conviventi e con valori che oscillano intorno al 92% per le violenze sessuali.

Il report della Polizia: il 66 % delle ragazze subisce pressioni suni capi di abbigliamento

”I risultati dell’iniziativa sono stati decisamente superiori alle aspettative, segno tangibile che tale problematica è molto sentita tra i giovani – ha spiegato Stefano Delfini, Direttore del Servizio Analisi Criminale a Rainews – che hanno risposto all’invito con viva partecipazione; dimostrando che quando viene offerta l’opportunità di dire la loro la colgono con entusiasmo”. Un altro aspetto su cui i ricercatori della Polizia si sono concentrati è quello legato alla possessività del partner: con il 33% degli studenti che ha dichiarato di subire atteggiamenti possessivi dal partner: tra questi, il 66% delle ragazze subisce pressioni da parte del proprio partner affinché non indossi determinati capi di abbigliamento.

Tre giovani su dieci hanno subito molestie

Il 31% degli studenti ha subito molestie tramite social, messaggi, telefonate. Uno su quattro dichiara che si si sono ripetute nel tempo; mentre il 77% che si è trattato di un caso isolato. Il timore di essere vittima di violenza di genere risulta più elevato tra le studentesse (57%) che tra gli studenti (10%). E anche nei risultati restituiti dalla consultazione online si evidenzia un timore per la propria incolumità più elevato tra le ragazze (35%) che tra i ragazzi (11%).