Oh Valentina vestita di nuovo… Una Valentina Mira scriveva sulla testata sovranista “Gli Italiani”. Ma è lei o non è lei?

Si rimane sconcertati a leggere quello che a firma Valentina Mira (ma è lei o non è lei? E se non è lei chi è?) veniva pubblicato sulla testata sovranista “Gli Italiani” nel 2015. Si parla del 25 aprile, in quell’articolo, e con tono indulgente verso i ragazzi di Salò “in buona fede” ( “non si è mai capito cosa dovessero fare i giovani residenti nella RSI chiamati alla leva obbligatoria (pena, per i renitenti, la morte!) dall’ordine costituito… è vero, si diceva in altri tempi “o tutti eroi o tutti morti”, ma i giovani di 18 anni, nati e cresciuti sotto al fascismo, che credevano nella lealtà della RSI come patria italiana, che colpa hanno?“) e si ridicolizza la proposta di Laura Boldrini sull’obelisco mussoliniano del Foro Italico (“A Roma molteplici persone si sono ritrovate il 25 Aprile a farsi dei selfie, sotto l’obelisco che Laura Boldrini vuole abbattere“).

Insomma davvero uno non ci si raccapezza. Ma come: c’è una Valentina Mira che scrive (nel 2024) un romanzo che si intitola “Dalla stessa parte mi troverai“, le domandano di che parte parla e lei tutta fiera risponde: “Dalla parte dell’antifascismo”. Dev’essere uno strano caso di omonimia, come ironicamente twitta Francesco Borgonovo su X. Chi è la Valentina Mira che sempre sulla stessa testata ricordava Ugo Venturini e Angelo Mancia? E quella che criticava i barconi pieni di africani? Mistero.

Ci soccorre in questo dubbio l’articolo odierno del quotidiano Domani che riporta una frase di Valentina Mira tratta dal suo romanzo-pamphlet antifascista: lei scriverebbe insomma per “espiare” una “sorta di colpa: il fascismo dentro e intorno a me”, scrive “per fornire anticorpi”. Un intento pedagogico, dunque, verso se stessa e verso gli altri. E questo spiegherebbe, a questo punto, lo “strano caso di omonimia”. Stiamo parlando della stessa Valentina Mira? Ora da una parte, ora dall’altra?

Mira non fa mistero di una sua relazione tossica con un estremista di destra, cui ha dedicato il suo primo romanzo, raccontando di uno stupro subìto. Costui ha fatto danni irreparabili, evidentemente. E per i quali Mira merita umana solidarietà. Purché non pretenda di “redimere” il prossimo a causa dei fidanzati sbagliati che si è scelta. La materia che maneggia è delicata. Non è il bau bau dei ragazzini che vanno a letto con la luce accesa. Per curare le sue ferite non getti spazzatura sulle ferite di un mondo di cui non sa nulla e sul quale parla a sproposito. E stia attenta: se i “fascisti” o neofascisti o chi diavolo frequentava lei l’hanno usata un tempo ora rischia manipolazioni non meno gravi ad opera dello schieramento di sinistra. A un certo punto occorre crescere. In autonomia.