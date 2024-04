Amadeus lascia la Rai. La Nove gli offre un contratto da 15 milioni e una trasmissione per la moglie

Ora è pressoché certo: Amadeus lascia la Rai. Il conduttore lo ha comunicato questa mattina, a quanto si apprende, al direttore generale Giampaolo Rossi in un incontro che è stato definito cordiale ma che ha visto Amadeus fermo nella sua decisione di non rinnovare il contratto con viale Mazzini che scadrà alla fine di agosto. Adesso rimane da capire se Amadeus accetterà l’offerta, ricca a quanto pare, di Discovery che potrebbe volerlo non solo come conduttore sul Nove ma anche come direttore artistico dell’intrattenimento del canale.

Quello tra Amadeus e Rossi è stato un incontro cordiale: il conduttore ha ufficializzato la sua decisione di non rinnovare il contratto con la Rai, in scadenza a fine agosto, per affrontare nuove sfide professionali. Stando alle indiscrezioni delle ultime settimane, lo aspetta il gruppo Warner Bros. Discovery, pronto ad ingaggiarlo per farne un volto di punta del canale Nove. L’offerta sembrerebbe aggirarsi sui 15 milioni di euro per 3 anni di esclusiva e la realizzazione di diversi programmi.

Una scelta di cui Rossi avrebbe preso atto, nonostante gli sforzi fatti dalla Rai nelle ultime settimane per trattenere il conduttore di Affari Tuoi e degli ultimi cinque festival di Sanremo.

Secondo il Corriere della Sera il presentatore avrebbe chiesto un programma televisivo per la consorte Giovanna Civitillo con la volontà di vivere tutti nella stessa città, a Milano. Inoltre Amadeus vorrebbe auto produrre i suoi programmi, aspetto, questo, vietato dalle nuove regole Rai. L’anno scorso è toccato a Fazio dire addio alla Rai: dopo quasi 40 anni ha cambiato “casa”, portando su canale Nove, insieme a Luciana Littizzetto, il suo storico programma Che tempo che fa.

Amadeus, in Rai andata, ritorno e addio

Amadeus, dopo gli inizi come speaker radiofonico e alcune trasmissioni in Mediaset, arriva in Rai nel 1999. Nel settembre 2006 torna a Mediaset, dopo dissidi con i vertici Rai contrari alla promozione del conduttore in prima serata. Ma nell’azienda di Cologno monzese i risultati dei suoi programmi – soprattutto nella fascia del preserale – non soddisfano le aspettative e il 7 giugno 2009 viene ufficializzato il suo ritorno in Rai. Riparte come semplice concorrente in ‘Altrimenti ci arrabbiamo’ di Milly Carlucci e in ‘Tale e Quale Show’ con Carlo Conti. Ma tanto basta per il rilancio. A partire dal 1º giugno 2014 Amadeus torna su Rai 1 per condurre ‘Reazione a catena – L’intesa vincente’, game show in onda nel periodo estivo e poi una cavalcata vincente fino alla conduzione di ben cinque edizioni del Festival di Sanremo con grandi risultati in termini di ascolti e di introiti pubblicitari. Ora la sfida a Discovery, dove avrebbe avuto garanzia di sperimentare nuovi format e trovare spazio anche per la moglie, la showgirl Giovanna Civitillo.