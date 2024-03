Strage in una sala concerti di Mosca: uomini in mimetica sparano, 12 morti e un rogo enorme (video)

In mimetica, volto coperto, mitragliatrici alla mano: hanno fatto una strage, almeno 12 morti e 35 feriti, all’interno della Crocus City Hall, la più grande sala di concerti a Mosca: tre terroristi armati sono entrati e hanno iniziato a sparare, poi hanno appiccato il fuoco alla sala. L’agenzia di stampa Tass scrive che gli aggressori avrebbero usato delle mitragliatrici. La Ria Novosti afferma che gli uomini armati hanno anche “lanciato una granata o una bomba incendiaria facendo scoppiare un incendio” che è ancora in corso.

Al momento dell’attacco nella sala concerti erano presenti centinaia di persone. È in corso un’evacuazione, mentre sul posto sono arrivate le Squadre speciali di reazione rapida russa (Sobr) e le Unità speciali mobili della polizia (Omon). Il tetto dell’edificio è in fiamme e rischia di crollare mentre ci sono ancora persone all’interno. Più di 50 ambulanze sono state inviate sul luogo dell’emergenza per fornire assistenza alle vittime. I servizi di emergenza russi riferiscono che un’esplosione è avvenuta prima dell’inizio del concerto della band rock Picnic. Le persone che erano nella sala si sono sdraiate sul pavimento per fuggire ai proiettili e sono rimaste lì per 15-20 minuti, dopodiché hanno cominciato a strisciare fuori.

Il video del rogo: strage nella sala concerti di Mosca