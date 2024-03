“Qui Molinari non parla”: anche il direttore di “Repubblica” sperimenta la “censura” dei collettivi

“Qui i sionisti non parlano, qui Molinari non parla”. Dopo la censura rossa a David Parenzo, avvenuta alla Sapienza qualche giorno fa, stavolta è toccato al direttore di “Repubblica”, Maurizio Molinari, rinculare indietro sotto la minaccia dei collettivi studenteschi, a Napoli, Facoltà di Ingegneria dell’Università Federico II di Napoli. Il previsto incontro-dibattito sul “Ruolo della cultura nel contesto di un Mediterraneo conteso”, a cui avrebbero dovuto intervenire il direttore di Repubblica, Maurizio Molinari, e il rettore dell’Ateneo, Matteo Lorito, è stato annullato vista la tensione crescente nel piazzale prospiciente lo stadio “Maradona”, nel quartiere di Fuorigrotta. Un gruppo di studenti di sinistra, filo-palestinesi e anti-sionisti, ha protestato contro i rapporti con Israele degli atenei italiani, tentando di sfondare il cordone di polizia e venendo a contatto con gli agenti, ma non si è andati oltre gli spintoni.

Molinari, incontro annullato: e i collettivi di sinistra festeggiano

Alla fine è arrivata la decisione di annullare l’incontro. Di “vittoria” parlano gli studenti del Collettivo autorganizzato universitario Napoli. “Questa mattina siamo qui per denunciare la censura di media e giornali italiani, che oscurano la politica di sterminio di Israele, le sue brutali violenze e si ostinano a non divulgare immagini e racconti di un movimento internazionale che si sta opponendo al genocidio. Ma anche per gridare il nostro dissenso nei confronti del rettore della Federico II, che ancora una volta dimostra di schierarsi dalla parte di uno stato assassino, sostenendolo sul piano culturale ed economico tramite accordi che contribuiscono sistematicamente e attivamente nel opera di pulizia etnica del popolo palestinese. Non accettiamo questa posizione di sottomissione alle strategie imperialiste e guerrafondaie di USA e NATO, a supporto di uno stato assassino in nome del profitto. È necessario rompere ogni tipo di accordo con Israele e boicottare ogni forma di sostegno al genocidio…”, è stato scritto in una nota, sulla pagina Fb, a metà giornata. “In ogni piazza, in ogni università e laddove sarà necessario, contesteremo chi avalla e sfrutta questo mercato di morte. Non lasceremo spazio ai sionisti e alla loro propaganda”.