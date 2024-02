Sardegna, dopo Salvini e Tajani sul palco c’è Meloni in sostegno di Truzzu. Segui la diretta

“Ci sono le condizioni per vincere le elezioni in Sardegna con un centrodestra unito. Siamo la forza della quale l’isola ha bisogno: siamo affidabili, parliamo poco e facciamo molto, proprio come i sardi che cercano persone serie”, ha ribadito questo pomeriggio a Nuoro Antonio Tajani, leader di Forza Italia, oggi in Sardegna per chiudere alla Fiera di Cagliari la campagna elettorale a sostegno di Paolo Truzzu. Sul palco si stanno alternando leader locali ed esponenti del centrodestra, attesi gli interventi di Salvini e della Meloni. Segui qui la diretta.