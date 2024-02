Marion Maréchal e il suo partito aderiscono a Ecr: “Con Meloni visione comune su Europa e immigrazione”

Reconquête, il partito fondato da Eric Zemmour entra in Ecr, di cui è presidente Giorgia Meloni. «Il gruppo dei Conservatori e riformisti è la nostra famiglia naturale, per la battaglia contro l’immigrazione clandestina, per difendere l’identità dell’Europa, per difendere un equilibrio tra ecologia e l’esigenza economica e la sovranità nazionale, ma anche per lottare contro la propaganda Lgbt e woke». Lo ha detto Marion Maréchal Le Pen a Bruxelles, nel punto stampa con il co-presidente del gruppo Ecr Nicola Procaccini e Nicolas Bay, eurodeputato di Reconquete.

«Con Ecr – ha proseguito Marion Maréchal – possiamo essere la terza forza al Parlamento europeo e battere Macron e il suo gruppo Renew Europe. Così potremmo ridurre l’influenza dei liberali e imporre l’influenza della destra conservatrice e cambiare la linea politica della coalizione». Sul fronte della politica estera, ha aggiunto la nipote di Marine Le Pen, «non ci sono divergenze sull’Ucraina tra noi e il resto della delegazione dell’Ecr. Abbiamo espresso posizioni chiare contro l’attacco russo all’Ucraina e al Parlamento europeo abbiamo votato a favore degli aiuti finanziari all’Ucraina e all’aumento delle capacità industriali europee per sostenerla».

Procaccini: Ecr e Ppe possono formare il cuore dell’alleanza di centrodestra

«Il dibattito di oggi sulla rivolta degli agricoltori – aggiunge Procaccini – racconta di come una maggioranza schiacciata a sinistra sulle istanze radicali ambientaliste abbia fatto danni all’intero continente. Noi vogliamo rimediare a quei danni, per farlo serve una maggioranza di centrodestra. Ecr e Ppe possono formare il cuore di questa alleanza». Dopo di che, ha proseguito il copresidente del gruppo Ecr, «ci sono delegazioni in Id e in Renew Europe con cui già adesso votiamo insieme la stragrande maggioranza dei provvedimenti e quindi credo che con loro si possa fare una strada insieme».

A precisa domanda se Viktor Orban possa a entrare nei Conservatori, Procaccini ha chiarito: «No, intanto Fidesz non ha mai fatto richiesta di entrare in Ecr. Noi lavoriamo devo dire bene con i parlamentari di Fidesz ma credo che se ne parlerà dopo le elezioni. Ad oggi non c’è una richiesta ufficiale di adesione».

Chi entra tra Conservatori e Riformisti: Nicolas Bay e Marion Maréchal

Nicolas Bay, eurodeputato francese di Reconquête, «porta nel gruppo Ecr la sua esperienza e il suo patrimonio di valori conservatori», ha aggiunto Procaccini. Marion Maréchal, nipote di Marine Le Pen, è tra i vicepresidenti di Reconquête, come lo stesso Bay, che è uscito dal Rassemblement National nel 2022.