A Torino anarchici e centri sociali assaltano l’auto della polizia. Sap: frutto delle polemiche su Pisa

Scene di guerriglia urbana e momenti di alta tensione questo pomeriggio davanti alla questura di Torino dove una cinquantina di anarchici con autonomi dei centri sociali ha circondato una volante della polizia per liberare un uomo, di origini marocchine, che doveva essere accompagnato a un centro di rimpatrio per l’estradizione. Un assalto in piena regola, quello seguito all’irruzione, con l’automobile degli agenti presa a calci e pugni. A quanto apprende l’Adnkronos, il gruppo di manifestanti che si è riunito in presidio sotto la sede della questura gridando slogan, avrebbe anche cercato di aprire le porte della volante per liberare la persona denunciata, scatenando il caos e seminando il panico in strada.

Caos e tensione sotto la questura di Torino: anarchici e centri sociali assaltano una volante

Alcune decine di persone appartenenti all’area dell’autonomia e ai centri sociali hanno cercato di impedire il trasferimento di un cittadino straniero, che nella notte era stato denunciato perché sorpreso a imbrattare un sottopasso alla periferia del capoluogo piemontese scritte offensive. L’uomo, di origini marocchine, era stato fermato mentre in Corso Grosseto stava scrivendo sui muri slogan contro la polizia. Scritte che riporta La Stampa e che recitano. «Fuoco alle galere». «Acab». «Più sbirri morti». Dopo i controlli di rito, risultato irregolare in Italia, l’extracomunitario è stato portato in questura, in attesa di essere accompagnato al Cpr di Milano. Nel pomeriggio poi, il gruppo di anarchici si è dato appuntamento fuori dagli uffici di Via Grattoni per impedirne il trasferimento. Infatti, come riporta lo stesso quotidiano di Torino, «quando gli agenti l’hanno portato fuori, gli antagonisti hanno cercato di liberarlo. Un poliziotto è rimasto ferito».

Calci e pugni all’auto per liberare lo straniero e impedirne il trasferimento al Cpr. Un agente ferito

Non solo. Lo straniero fermato ieri sera, in mattinata era stato portato in una sede di Asl nel quartiere torinese di Mirafiori, dove ci sarebbe stata un’irruzione da parte di una decina di antagonisti. Intanto, già si contano i danni. Durante il parapiglia, poco distante dalla questura, sarebbe stata danneggiata un’auto con a bordo due giovani. Quattro persone sarebbero state fermate. Il gruppo di antagonisti si è poi spostato in Piazza XVIII dicembre, dove ha danneggiato altre automobili.

Sap, l’assalto è la conseguenza delle polemiche su Pisa e Firenze. Vicinanza ai colleghi coinvolti

E sulla vicenda il sindacato autonomo di Polizia Sap, segreteria provinciale di Torino con i segretari Antonio Perna e Antonio Gurgigno ha tempestivamente diramato una nota in cui si sottolinea come «le conseguenze della presa di posizione di una parte della classe politica sui casi di Pisa e Firenze, senza aspettare quantomeno un minimo di accertamenti dei fatti, ed imputando sin da subito colpe sulla Polizia di Stato, si traducono oggi nell’assalto alla Questura da parte di gruppi anarchici». Pertanto, «esprime vicinanza ai colleghi che sono rimasti loro malgrado coinvolti in questo brutale assalto, rei solo di dovere difendere l’istituzione. Cosa diranno ora i tanti che hanno aspramente criticato l’operato della Polizia nelle città toscane? Cosa dirà ora il sindaco di Torino in merito?», si chiede, emblematicamente, il sindacato nella nota.