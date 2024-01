Stati generali della Natalità a scuola, gli studenti di sinistra si scatenano: Valditara ritiri la circolare!

Polemiche ideologiche senza fondamento. Ma per la sinistra studentesca attaccare il ministero dell’Istruzione del governo Meloni è una tentazione troppo ghiotta, irresistibile. Così succede che un’iniziativa come gli Stati generali della Natalità diventi lo scandalo del secolo, che disturba la sensibilità dei ragazzi.

Stati generali della Natalità, la circolare del ministero

I fatti sono presto riassunti. Il ministero di viale Trastevere ha inviato una circolare a tutti i dirigenti scolastici invitando le scuole alla IV edizione degli Stati generali della Natalità. Un’occasione, si legge nella circolare, per riflettere sulle problematiche della denatalità e immaginare delle soluzioni. Nulla di pericoloso, come si apprende da Orizzontescuola.it che riepiloga i due giorni della Fondazione per la Natalità che si terranno il 9 e il 10 maggio presso l’Auditorium della Conciliazione a Roma. Nell’annuncio la Fondazione rivolge un appello di partecipazione attiva alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie di I e II grado. “Che potranno essere presenti all’evento e diventarne protagonisti attraverso riflessioni, video ed elaborati, relativi a una tematica che interessa il loro avvenire: “Esserci, più figli più futuro”.

La protesta della Rete di sinistra: è sconcertante

Tutto qua. Ma per la Rete degli studenti medi “l’arrivo di una circolare simile all’interno delle nostre scuole è sconcertante”. Così il compagno Paolo Notarnicola, Coordinatore nazionale della Rete. “L’edizione dello scorso anno ci ha mostrato come si tratti di uno spazio fondato sul binomio donna-madre. Utile -dice – solo a dare spazio in contesti istituzionali a tesi pro-life e antiabortiste, oltreché alle folli argomentazioni etniche del ministro Lollobrigida”. Poi la conclusione bellicosa: “Non vogliamo la propaganda della destra nelle scuole del Paese: il ministro Valditara ritiri l’invito!”.

Vietato parlare di madre-figlio, “Valditara ritiri la circolare”

Vietato, insomma, sostenere tesi-antiabortiste fondate sul binomio donna-madre. La tesi della protesta è un manifesto ideologico stile anni ’70, ridondante anti-melonismo di principio con tanto di attacco frontale al ministro dell’Agricoltura (cosa c’entra?)Il ministero dell’Istruzione guidato da Valditara – neanche a dirlo – “immagina – si legge nel comunicato – di convincere le nuove generazioni dell’importanza di avere figli attraverso convegni sterili.. Alla nostra generazione servono garanzie concrete, serve una prospettiva di stabilità economica, sociale e lavorativa verso cui tendere”.