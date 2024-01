E’ morto Aron, il cane bruciato vivo dal suo padrone a Palermo: ennesima vittima di orrori dilaganti

Non ce l’ha fatta, il cane Aron è morto. Bruciato vivo dalla follia del padrone, si sperava nella tempra robusta con la quale aveva retto due giorni. Sotto le amorevoli cure dei veterinari. Invece la notizia ha riacutizzato dolore e rabbia nei tanti che ovunque hanno seguito la sorte disumana toccata al cane. “Ci hanno appena chiamato dalla clinica. Aron non c’è più. Il suo corpo non ha retto, sebbene lui abbia lottato fino alla fine”. Con poche righe, scritte verso l’1 di oggi su Facebook, la Lav (Lega AntiVivisezione) di Palermo dà la notizia che in tanti scongiuravamo.

E’ morto Aron, il cane bruciato vivo: “Ha lottato fino alla fine ma non ha retto”

Nell’ultimo bollettino veterinario diffuso nella tarda serata di venerdì, tra le righe, l’irreversibilità delle condizione del cane c’era tutta: i medici non avevano nascosto la gravità della situazione: “Il cane presentava gravi ustioni che superano anche l’80 per cento della superficie corporea. Dai dati che abbiamo in letteratura questa è una condizione drammatica con una prognosi riservata e potenzialmente infausta”. Solo la forte tempra di Aron, che sembrava combattere contro tutto e tutti, costituivano uno spiraglio di speranza. Ma non è bastato a salvargli la vita. “Secondariamente alle lesioni che ha riportato – spiegava la dottoressa Silvia Testa – un po’ tutti gli organi soffrono. E a distanza di qualche giorno stiamo vedendo queste conseguenze. Attualmente abbiamo problemi per la gestione dei fluidi corporei, dovuto alle alterazioni che un’epidermide così alterata presenta. Purtroppo i reni sono gli organi che in questo momento sono quelli particolarmente colpiti e che non stanno funzionando adeguatamente”.

Il cane Aron ennesima vittima di barbarie. Sgomenta il moltiplicarsi di casi

Il bollettino si concludeva con l’attesa delle ore successive per “valutare la procedura migliore da effettuare per avere il bene di Aron”. Poi nella notte il cane si è spento. Ennesima vittima della crudeltà (dis)umana che si aggiunge ai tanti animali da tempo vittime di atti deliranti. Una deriva allarmante. Sgomentano i casi di crudeltà gratuita uniti a un narcisismo malato alla base di sevizie a cani, gatti, caprette, anatre, poi postate da balordi sui social. Con tanto di sghignazzate folli di sottofondo. Un orrore dilagnte che sgomenta. Un sadismo senza freni. La banalità del male si sta diffondendo a macchia d’olio, lo dicono le cronache, lo affermano sempre più psichiatri: e il passaggio dagli animali agli esseri umani è breve. Anzi, molti specialisti sostengono che infierire contro gli animali sia un passo propedeutico ad atti insani verso le donne.

Gli psichiatri lanciano l’allarme: cosa rischiamo

Ricordiamo i precedenti che stanno tenendo banco sui social: i casi dei Leone: il gatto trovato scuoiato vivo ad Angri; di Leone 2, il micio morto per le ferite riportate dai petardi di cui è stato fatto bersaglio in Puglia nei giorni di Capodanno. Una richiesta, quella di inasprire le pene per chi fa del male agli animali, che emerge anche dalle oltre 45 mila firme raccolte su una petizione online. Un numero che, con la morte di Aron, è destinato a crescere in maniera esponenziale. Nel caso del cane legato a un palo e bruciato, il tempestivo intervento delle forze dell’ordine ha impedito che il padrone venisse linciato dai passanti.

Il proprietario del cane Aron a stento salvato dalla furia dei passanti

Alla vista degli agenti, Carmelo Russo – questo il nome del proprietario senza fissa dimora autore del gesto- ha cercato di scappare. Poi ha ammesso le sue responsabilità, e cioè di aver dato fuoco al cane di sua proprietà poiché “aggressivo e non socievole”. “L’ho bruciato perché era un diavolo e di fuoco doveva andarsene”. Poi ha continuato ad avere un comportamento violento anche negli uffici di Polizia, dando in escandescenza. L’uomo è stato denunciato, in stato di libertà, per maltrattamento di animali e danneggiamento. «Questo vile e brutale atto non solo offende la sensibilità umana, ma riflette anche una pericolosa mancanza di rispetto per la vita: gli animali vanno rispettati, protetti e amati come membri della nostra società – dice Teresa Leto di Fratelli d’Italia al Corriere -. Chiediamo al sindaco di assumere un ruolo attivo in questo caso: costituendoci parte civile e insistendo sull’inasprimento delle sanzioni contro coloro che si macchiano di maltrattamenti animali».

“Il Comune è pronto a costituirsi parte civile in questa drammatica vicenda. Grazie all’azione di attivisti e associazioni, oggi la sensibilità nei confronti degli animali è diversa rispetto al passato. E voglio sottolineare l’impegno di chi si è prodigato per soccorrere e curare Aron: esempi da tenere a mente anche da parte delle istituzioni che devono proseguire lo sforzo a tutela degli animali”. Così il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.