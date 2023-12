Orrore nel Trevigiano, una donna di 27 anni trovata morta sulla porta di casa. Ascoltato il compagno

Tragedia d Riese in provincia di Treviso. Una donna di 27 anni, Valeria Ballan, è stata trovata morta in casa con diverse ferite di arma da taglio sul corpo. Sul luogo dell’abitazione, in via Fornasette, a Spineda, si sono recati immediatamente i carabinieri di Treviso e Castelfranco Veneto.

Riese (Treviso), trovata morta sull’uscio di casa

Il corpo senza vita si trovava all’ingresso della sua abitazione. A lanciare l’allarme al 118 è stato un vicino. Che ha notato la donna esanime davanti all’ingresso dell’abitazione. Inutili purtroppo i soccorsi prestati dal 118 dopo l’allarme lanciato da un vicino di casa: la ragazza è stata freddata con diversi fendenti. Nessuna certezza per ora sul movente del delitto. Non è chiaro se vi siano al momento ricerche in corso su una terza persona coinvolta nel fatto. Testimoni affermano che l’omicida sarebbe fuggito a piedi.

Si cerca il killer fuggito a piedi

Da una prima ispezione il cadavere riportava diverse ferite da taglio e l’ipotesi è che si tratti di un femminicidio. I carabinieri che stanno indagando sul delitto hanno ascoltato il compagno della vittima. Ma, secondo quanto riportato da Il Gazzettino, il presunto omicida della 27enne sarebbe fuggito a piedi dal luogo del delitto. Ed è attualmente ricercato dalle forze dell’ordine. Si tratterebbe di un altro uomo residente in un comune vicino a Riese Pio X. Il presunto omicida sarebbe una persona che la coppia conosce. Per questo motivo, secondo le prime ricostruzioni, Valeria gli ha aperto la porta, venendo però aggredita e uccisa. Il compagno, che si trovava con lei nell’abitazione, è in stato di choc, Ma sarebbe riuscito a fornire elementi utili agli investigatori.

Ascoltato il compagno in stato di choc

La donna viveva con il compagno e il figlio di 4 anni in una villetta a schiera, e il ragazzo, riportano fonti di agenzia, si trovava al suo fianco. Al momento non è stata trovata l’arma del delitto e si indaga per risalire all’autore.