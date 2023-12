Milano come il Bronx: giornalista aggredita vicino la stazione: “Un uomo voleva sgozzarmi”

Alessia Lautone, la giornalista direttrice dell’agenzia di stampa “LaPresse”, ha denunciato di essere stata aggredita da un uomo questa mattina a Milano, nella zona della Stazione Centrale. Una volta allontanatasi da quello sconosciuto, la giornalista ha chiamato subito il 112: “Mi hanno detto: ‘Ormai si è allontanato, al limite richiami quando lo rivede‘, ma insomma era una cosa che speravo assolutamente non accadesse”.

Milano pericolosa, la denuncia della giornalista Alessia Lautone

Secondo quanto riportato, la giornalista stava camminando lungo la strada quando, nei pressi di una chiesa, si è imbattuta in un uomo che chiedeva l’elemosina a una donna. Lautone si è voltata e a quel punto l’uomo le ha fatto il gesto dello sgozzamento con la mano, per poi spingerla e allontanarsi. “Era una cosa che speravo assolutamente non accadesse, passo spesso per quella via e una cosa del genere non mi era mai capitata, è evidente che c’è sempre meno sicurezza in città”.

La solidarietà di Licia Ronzulli

“Piena solidarietà alla direttrice dell’agenzia LaPresse, Alessia Lautone, aggredita oggi, con spinte e insulti, in pieno centro a Milano. Un episodio, l’ennesimo, che dimostra ancora una volta in quale grave situazione di totale insicurezza versi la città”, scrive, in una nota, Licia Ronzulli, senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato.

“E’ inammissibile che sulla sicurezza l’azione del sindaco Sala sia totalmente fallimentare e non tuteli i cittadini che a Milano rischiano pressoché quotidianamente per la loro incolumità. Il governo e il centrodestra sul tema sicurezza hanno previsto interventi concreti, potenziando i presidi sul territorio e stanziando maggiori risorse per le forze dell’ordine. Sarebbe opportuno che anche il sindaco Sala decidesse finalmente di fare la sua parte a tutela dei milanesi”, conclude Ronzulli.