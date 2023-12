Meloni alla recita della figlia, ma non sta bene e rinvia la conferenza di fine anno. Bufala di “Dagospia”

Questa mattina Giorgia Meloni era alla recita scolastica della figlia Ginevra. Con il premier anche l’ex compagno Andrea Giambruno. Nonostante l’influenza che l’aveva colpita nei giorni scorsi e costretta ad annullare gli impegni governativi, la leader di via della Scrofa ha deciso di non mancare allo spettacolo della bambina. Dopo aver assistito alla recita la presidente del Consiglio, già costipata, si è sentita poco bene e ha deciso di farsi un tampone, che è risultato negativo.

Tampone Covid negativo, ma la Meloni annulla i suoi impegni in attesa di riprendersi

Meloni avrebbe quindi chiamato il suo staff per comunicare l’esito dell’esame e confrontarsi sulla conferma o meno degli appuntamenti previsti nei prossimi giorni. Dopo un breve consulto il premier ha preferito annullare e rinviare al 28 la conferenza stampa di fine anno, in programma domani: i suoi stretti collaboratori le hanno suggerito intanto di non partecipare oggi al saluto al Colle con le più alte cariche dello Stato e di rinviare il briefing con la stampa per evitare che venisse ‘cancellato’ all’ultimo minuto sempre a causa del malessere dovuto allo stato influenzale.

Fonti governative smentiscono quindi, il sito ‘Dagospia’ secondo cui la lunedì scorso, ovvero l’altro ieri, “prima del forte attacco d’influenza che l’ha costretta a annullare gli impegni istituzionali, Meloni ha assistito alla recita scolastica della figlia Ginevra’. Il sito di informazione diretto da Roberto D’Agostino pubblica oggi anche un foto, che ritrae la premier seduta in prima fila alla recita con un piumino bianco.