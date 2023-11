Missi Italia 2023 è piemontese: vince Francesca Bergesio di Bra. Sogna di diventare cardiochirurgo

Francesca Bergesio è Miss Italia 2023. È stata incoronata dalla patron del Concorso, Patrizia Mirigliani, e dal presidente della giuria, Vittorio Sgarbi, nella Sala Europa del Palazzo dei Congressi di Salsomaggiore Terme, in streaming sul sito di Miss Italia. Seconda la ventenne mantovana Veronica Lasagna, terza la ventitreenne sarda Siria Pozzi. La fascia di Miss Social è stata, invece, assegnata a Elisa Novello.

La 19enne piemontese è stata scelta dalla giuria dell’84’ edizione dopo essere arrivata alle finali del Concorso con il titolo di Miss Piemonte e aver conquistato la fascia nazionale di Miss Guida Sicura. Francesca è nata a Bra ma risiede a Cervere, in provincia di Cuneo, è alta 1,80, ha occhi e capelli castani ed è diplomata al Liceo Classico Europeo. Da poco è iscritta al primo anno della facoltà di Medicina a Roma. Ha vissuto cinque anni in un convitto dove ha appreso la passione per la recitazione. Segue il calcio e ama la Juventus. E’ la figlia maggiore del senatore della Lega Giorgio Bergesio.

Francesca si definisce una ragazza pacata e riservata e molto determinata. La riservatezza e la semplicità sono i segni che contraddistinguono la sua personalità. Spera, in futuro, di riuscire a conciliare il lavoro con le sue passioni. “Spero di diventare un medico e specializzarmi in cardiochirurgia – assicura la miss – ma vorrei anche affiancare al mio lavoro il mondo della moda o del cinema, al quale non rinuncio”.