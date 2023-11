Fidanzati scomparsi, indagato Filippo Turetta. E spunta un video con l’aggressione a Giulia

Dei fidanzati scomparsi non c’è traccia, per adesso, ma intanto spunta un video di pochi secondi in cui si vede l’aggressione di Filippo Turetta all’ex fidanzata Giulia Cecchettin, probabilmente sabato sera, che secondo la procura di Venezia dimostrerebbero uno scontro fisico nella coppia, come confermato dalla testimonianza di una persona che aveva notato la scena a piazzale di Fossò, poco distante dalla casa di Cecchettin. Il luogo dove, peraltro, sono state trovate tracce biologiche, come macchie di sangue e alcuni capelli.

Fidanzati scomparsi, Filippo Turetta indagato per omicidio colposo

Filippo Turetta, intanto, risulta indagato per tentato omicidio. Lo fa sapere una nota della procura di Venezia. La procura “ha disposto l’iscrizione di Filippo Turetta nel registro degli indagati in relazione al reato di tentato omicidio anche a sua garanzia al fine di consentire le necessarie attività irripetibili”, sottolinea la procura. “Non so su quale base si fondi la qualificazione del reato ipotizzato: ne prendiamo atto ed evidentemente, se gli inquirenti ritengono di farlo, hanno qualche elemento. Noi però restiamo anche oggi sulla posizione emotiva di ieri: non perdiamo la speranza”, dice l’avvocato Stefano Tigani, legale del papà di Giulia Cecchettin, all’Adnkronos. “Immaginiamo anche che sia un atto dovuto per accertamenti irripetibili – continua l’avvocato – Non facciamoci prendere dal panico”.

“Dai racconti della sua famiglia Filippo è sempre stato un ragazzo modello – osserva l’avvocato – un ragazzo impegnato tra università e sport, che mai ha avuto screzi. Un ragazzo d’oro insomma e quindi li ha molto colpiti questa ipotesi (di reato ndr) che ad oggi è ancora tutta da confermare”. Sulla presenza di un video che, secondo indiscrezioni di stampa, riprenderebbe un’aggressione il legale sottolinea: “Ho letto anche io, ma non ne so nulla”.