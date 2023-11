Donne femministe che odiano altre donne: ecco il video del vergognoso assalto a Pro Vita

Femministe in piazza per rovinare il corteo contro la violenza sulle donne

”Mi dispiace che la manifestazione di ieri di Roma’ contro la violenza sulle donne, ‘che poteva essere una grande occasione, sia stata sprecata per motivi ideologici, come ha sottolineato oggi una filosofa femminista, Adriana Cavarero. È stato grave inserire nella manifestazione la questione della Palestina”, ha detto la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità Eugenia Roccella a Sky Tg24. “La mobilitazione delle donne non deve essere inquinata da ideologia e troppa partigianeria politica”, ha aggiunto.

Simile la posizione di Fratelli d’Italia, sull’assalto alla sede delle donne anti-abortiste: “Le immagini del violento attacco alla sede di ProVita e agli agenti che la difendevano sono estremamente preoccupanti. Si tratta di uso consapevole dell’odio e della violenza per finalità politiche. È poi allucinante che ciò avvenga in una manifestazione che si dichiara contro la violenza, e a danno di una organizzazione che non è mai stata neppure accusata del più piccolo atto di violenza. Tutto questo da parte di chi si leva a giudicare e condannare il prossimo, l’intera società e la sua cultura. Ci sono tutti gli ingredienti di una mentalità totalitaria che andrebbe respinta con determinazione da tutti e soprattutto da tutte le forze politiche”, dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan.