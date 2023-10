Mediaset sospende a Giambruno la conduzione di “Diario del Giorno”: forse altri provvedimenti

Era nell’aria, poi la notizia ufficiale con una nota stringata. “È stata sospesa la conduzione di Andrea Giambruno da ‘Diario del Giorno’ e l’Azienda sta valutando con attenzione i fatti”. Così Mediaset ha comunicato la sospensione del giornalista, ormai ex compagno della premier Giorgia Meloni, dalla conduzione del programma di Retequattro in onda tutti i pomeriggi alle 15,30. La valutazione dei fatti emersi dai fuori onda diffusi da Striscia la notizia potrebbe portare a ulteriori provvedimenti.

Mediaset sospende Giambruno dalla conduzione

I filmati del tg satirico di Antonio Ricci hanno ripreso Giambruno in atteggiamenti inequivocabilmente sessisti e imbarazzanti con un linguaggio volgare e allusivo. Che hanno indotto oggi la premier ha comunicare via social l’interruzione della sua relazione durata 10 anni e dalla quale è nata Ginevra, 7 anni.

Luigi Galluzzo al posto del giornalista

Per questa settimana a condurre il format di attualità e politica sarà il giornalista Luigi Galluzzo. “Oggi conduco io, la prossima settimana si vedrà”, ha detto in apertura del “Diario del Giorno” , rispondendo alla domanda del direttore del Foglio Claudio Cerasa, ospite della trasmissione. Sarebbe dello stesso Andrea Giambruno la scelta di non condurre oggi la puntata su Retequattro, prima della decisione dell’azienda della famiglia Berlusconi di revocargli l’incarico.

Ricci: un giorno Meloni mi ringrazierà

“Un giorno Giorgia Meloni scoprirà che le ho fatto un piacere”, ha commentato all’Ansa il padre di Striscia commentando il tweet della premier che questa mattina ha annunciato la fine della sua relazione con il giornalista. Aggiungendo di voler difendere “quello che siamo stati, la nostra amicizia e una bambina di sette anni che ama la madre e ama il padre, come io non ho potuto amare il mio”.