La grande finanza plaude alla Meloni. Fink: “Nessun allarme mercati, l’Italia oggi è più forte”

Quindi aggiunge: «Io non ero preoccupato affatto». Apponendo in calce alla sua dichiarazione, un’ulteriore precisazione. Una postilla non da poco, a conferma di un bilancio positivo seguito ad aspettative ben riposte e pienamente soddisfatte, secondo cui anche «tutti i protagonisti economici o i leader politici del passato governo che ho sentito nella settimana successiva alle elezioni – e il riferimento di Fink è chiaramente al precedente esecutivo a guida Draghi – mi dicevano che sarebbe stata più forte di quanto la gente potesse pensare».

Affermazioni argomentate e asseverate coi fatti, quelle con cui il numero uno di BlackRock – che Forbes ha piazzato nel 2018 come il 28° uomo più potente del mondo – non solo plaude al governo Meloni, ma attraverso le quali arriva a smantellare anche recriminazioni e voci di complotti internazionali e presunti allarmi striscianti nei mercati un anno fa. Rumors mirati a destabilizzare l’opinione pubblica e a far cadere il governo. «Macché» complotti e allarmi, replica secco Larry Fink intervistato da Milano Finanza.

Fink: già «nel primo anno abbiamo visto un governo più forte di quello che alcuni temevano»

Oggi, continua quindi Fink, «posso confermare che nel primo anno abbiamo visto un governo più forte di quello che alcuni temevano. Certo, guardando indietro ci sono alcune cose per le quali si può avere un’opinione diversa, ma nessun governo al mondo è perfetto…». Il numero uno di BlackRock, istituto con ottimi rapporti con l’amministrazione Biden come raccontato un anno fa da Bloomberg, spiega infine di non aver incontrato la presidente del Consiglio. «Ma riparto», aggiunge, «pensando che l’Italia sia più forte ora di quanto non fosse un anno fa. E non si può dire lo stesso di altri sistemi economici. Quindi avete un motivo in più per essere ottimisti».