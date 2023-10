Il vizio sinistro di mettersi in cattedra. La Aspesi si supera: Meloni è stata troppo tempo con Giambruno…

Insopportabile quel ditino puntato. Quando da sinistra non ti ordinano di parlare come vogliono loro, di pensare come pensano loro, di leggere ciò che leggono loro, di mangiare come a loro aggrada ti dicono anche come, quando e di chi ti devi innamorare, con chi convivere, quando sposarti e quando lasciarti. Abbiamo sentito Lucarelli sproloquiare a proposito del post di Giorgia Meloni: “Non era un post femminista perché non colpevolizza il partner“. Quindi, per lei, il femminismo si ridurrebbe a fare la guerra al marito, al fidanzato, al compagno. Poveretta… e poveretta Lilli Gruber che la invita pure nel suo talk, mettendosi in concorrenza con Milly Carlucci. Che un conto è lo show e un conto è la politica, sia pur partendo dal gossip.

Ma, dopo le perle biliose di Chiara Valerio, conviene darsi una letta, oggi, ad uno sgangherato corsivo di Natalia Aspesi (firma quasi centenaria di Repubblica) che così esordisce: “Eppure Signora, lei con quell’uomo carino, che l’ha fatta indignare, ci ha vissuto dieci anni. A meno che con lei si comportasse da gran signore, cosa che non credo, lui deve aver portato nella sua vita tutto ciò che lei teme di più, la frivolezza, la voglia di non aver problemi, una cafona leggiadria…“.

Oddio che noia infinita: sono sempre loro, dall’alto delle loro terrazze, dal pulpito dei loro salotti, a misurare la distanza tra la perfezione che pretendono di incarnare e la plebe zotica e ignorante. Cioè tutti gli altri, i non ammessi alla sala del trono. Loro che i fuorionda non li temono, che ne uscirebbero solo aristocratici motti arguti. Che a uno quasi gli verrebbe di prendere le parti di Andrea Giambruno fatto fuori in fondo – se la versione di Antonio Ricci è vera – solo per umanissima, miserabile invidia.

E quell’invidia ha nutrito per un po’ un’opposizione agonizzante e ancora una volta ha offerto l’occasione per salire su cattedre traballanti a dare lezioni di vita. Che a uno, di nuovo, verrebbe solo voglia di replicare (magari senza toccarsi il “pacco”): “Ma che caz.. dite?”.