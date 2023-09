Dario Scannapieco al vertice dell’associazione delle Cdp europee: obiettivi in agenda e progetti in cantiere (video)

L’amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti, Dario Scannapieco, è il nuovo presidente dell’European Long Term Investors Association (Elti), l’associazione che riunisce i 32 principali istituti nazionali di promozione e istituti finanziari europei, compresa la Banca Europea per gli Investimenti (Bei). Il mandato ha durata triennale. Con un patrimonio complessivo di oltre 2.700 miliardi di euro, nell’ultimo anno le istituzioni che fanno parte di Elti hanno finanziato nuovi progetti per oltre 320 miliardi euro.

La nomina di Scannapieco è stata ufficializzata in occasione del decimo anniversario dell’associazione. Nata a Parigi nel 2013 per favorire iniziative congiunte per la crescita sostenibile tra gli Istituti Nazionali di Promozione dei Paesi membri dell’Unione europea, Elti oggi assicura un dialogo coordinato con le istituzioni europee e coordina azioni congiunte in settori strategici quali l’approvvigionamento energetico, lo sviluppo infrastrutturale e sociale, la digitalizzazione e la transizione energetica. Contribuendo anche all’attrazione di risorse e investimenti a favore del settore privato.

Tra traguardi raggiunti e progetti in cantiere

Il mandato del nuovo Presidente, di durata triennale, è improntato a un duplice obiettivo: rafforzare ulteriormente il ruolo di leadership dell’associazione nei principali tavoli di discussione europei – anche attraverso il rafforzamento della governance interna –. E contribuire al suo ulteriore allargamento, lavorando per l’ingresso di nuovi partner strategici.