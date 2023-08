Stupro di Palermo, lo sfregio social del giovane scarcerato: “Qualcuna stasera vuole uscire con noi?”

Non c’è fine allo sfregio… Dopo lo scempio dello stupro di gruppo sulla giovane a Palermo, e la sollecita scarcerazione disposta dal gip dl Tribunale dei Minori locale di uno dei ragazzi arrestati per quell’orrore, oggi è lo stesso ragazzo arrestato nei giorni scorsi a rinfocolare rabbia e indignazione nell’opinione pubblica già abbondantemente sconcertata. Il giovane, infatti, molto attivo sui social – decisamente troppo, visto il momento – rilancia oltraggio e provocazione postando su Tik Tok messaggi che, se possibile, elevano all’ennesima potenza lo scempio di cui è accusato…

Stupro di gruppo a Palermo, sui social lo sfregio del giovane arrestato e scarcerato

Così, tra frasi sibillinamente offensive e emoticon sorridenti e braccia forzute in bella mostra, che ne sottolineano la virulenza provocatoria, il giovane arrestato nei giorni scorsi per la violenza sessuale di gruppo di Palermo posta: «La galera è di passaggio, si ritorna più forti di prima». A lui, che dovrebbe tacere e pentirsi, ed evitare di ostentare sui social arroganza e indifferenza, ha risposto via social, tra gli altri, un utente che ha commentato: «Lo hanno già scarcerato e condotto in comunità, anche se è diventato maggiorenne. Ha confessato e anche se dal video sembra tra i più violenti».

Indignazione e rabbia degli utenti

La replica, però, non lo ha indotto a tacere. Anzi… Il giovane, minorenne al momento dei fatti, e che è diventato maggiorenne pochi giorni dopo il presunto stupro, trasferito in comunità continua a imperversare, nonostante le accuse che gravano sulla sua testa. Malgrado l’arresto e nonostante l’apertura di credito della scarcerazione. Pertanto ieri, aggiornando e aumentando con un ulteriore messaggio la beffa social, è tornato inopportunamente a scrivere: «C’è qualche ragazza che stasera vuole uscire con noi?».

Palermo, stupro di gruppo: oggi gli interrogatori di altri tre arrestati

Intanto, sul fronte strettamente giudiziario, dopo la scarcerazione la Procuratrice dei minori di Palermo, Claudia Caramanna, ha presentato ricorso per fare tornare il giovane in carcere. Mentre oggi, saranno interrogati davanti al gip Marco Gaeta di Palermo altri tre dei giovani arrestati venerdì scorso a Palermo con l’accusa di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una 19enne.

Gli altri aggiornamenti sul caso giudiziario

Ieri il tribunale del Riesame di Palermo ha confermato il carcere per Angelo Flores e Gabriele Di Trapani, due dei sette ragazzi arrestati. I giudici hanno accolto la tesi della Procura diretta da Maurizio de Lucia. Il tribunale, inoltre, deve ancora pronunciarsi sulla istanza di scarcerazione presentata dai legali di Cristian Barone, un altro degli indagati.