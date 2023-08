Passeggeri rapinati in treno col machete sulla linea Lecco-Milano: arrestati 4 africani

Quattro giovani originari di paesi del centrafrica sono stati arrestati dalla Polizia di Lecco dopo una brutale aggressione avvenuta all’inizio di luglio su un convoglio della linea ferroviaria Lecco-Milano. Un giovane era stato aggredito, minacciato e ferito con una sorta di machete da una banda di rapinatori che gli avevano poi sottratto un telefonino e il borsello. Due ragazzi di 22 e 25 anni sono stati arrestati come autori materiali del colpo. Le forze dell’ordine – Polizia, Polfer e Carabinieri – erano intervenute alla stazione di Olgiate Molgora (Lecco) e tra le contestazioni ora c’è anche quella di interruzione di pubblico servizio per lo stop imposto al treno di tre ore.

Successivamente sono stati bloccati anche altri due ventenni, uno dei quali rintracciato a Riccione (Rimini). ritenuti coinvolti nell’aggressione. A uno dei primi arrestati è stata contestato anche il coinvolgimento in una rissa in centro a Lecco, durante la quale è accusato di aver ferito, accoltellandolo, un coetaneo.

Banda di rapinatori armati di machete sul treno

L’allarme è scattato quando un ragazzo, che si trovava a bordo di un treno regionale, ha telefonato alla sala operativa della Questura di Lecco, segnalando la presenza di un uomo straniero che minacciava i passeggeri brandendo un grosso coltello tipo machete. Gli agenti della Polizia Ferroviaria, giunti presso la stazione ferroviaria di Olgiate Molgora (LC), ove, nel frattempo, era stato fatto fermare il treno, hanno appurato, anche con l’aiuto dei Carabinieri di Merate e Brivio, presenti sul posto, che due cittadini extracomunitari avevano appena rapinato un minorenne, procurandogli lesioni al volto mediante un grosso coltello. I proventi della rapina, un telefonino ed un borsello, trovati addosso ai due stranieri, sono stati riconsegnati alla vittima, medicata sul posto da personale sanitario. L’arma utilizzata per portare a termine il delitto, invece, è stata rinvenuta dai poliziotti, occultata tra due sedili all’interno del treno.

I poliziotti hanno, quindi, tratto in arresto i due centrafricani che sono stati denunciati, altresì, per interruzione di pubblico servizio dato che il treno ha ripreso la regolare corsa con un ritardo di 180 minuti sulla normale tabella di marcia. Entrambi i giovani, su disposizione della competente Autorità Giudiziaria, sono stati associati presso la Casa Circondariale di Lecco. In seguito ad ulteriori accertamenti, è stato appurato che la banda di rapinatori era composta da un totale di quattro individui. Il terzo soggetto, anche lui giovane e straniero, inizialmente denunciato a piede libero, è stato successivamente tratto in arresto il 25 luglio, nel territorio di Riccione