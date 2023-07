Il Fondo Monetario Internazionale rialza le stime del Pil italiano. L’Italia cresce. Borsa a livelli record

Il Fondo Monetario Internazionale ha rivisto al rialzo il Pil dell’Italia al +1,1% del 2023 (dal +0,7% nel Weo di aprile) e al +0,9% nel 2024 (dallo 0,8% di aprile). L’incremento, scrive l’Fmi nell’aggiornamento del World Economic Outlook, è dovuto al buon andamento “di servizi e turismo”. Il Fondo stima inoltre un Pil italiano al 7% nel 2021 e al 3,7% nel 2022. Un riconoscimento ulteriore per l’economia italiana che, dal momento dell’insediamento di Giorgia Meloni, è cresciuta progressivamente diventando la seconda economia dell’Eurozona, superando per la priva olta colossi come la Francia e la Germania.

Pil record e Borse ai livelli del 2009

La Commissione europea, nelle previsioni economiche di primavera, ha stimato che la crescita del Pil italiano nel 2023 si attesterà intorno all’1,2%, in aumento rispetto allo 0,8% previsto nelle stime invernali. Ma i dati positivi non si fermano qui. “In otto mesi il Fondo Mib, indicatore dell’aumento del valore dei titoli azionari, è passato da 22000 a 29000, un fatto che non accadeva da quasi quindici anni.” Lo afferma il prof Roberto Guida, ordinario di economia e top manager del gruppo Marzotto Venture.

Guida: “Capacità del governo di affrontare le questioni più importanti”

“Si tratta di un risultato straordinario – aggiunge Guida -perchè si toccò l’indice di 29000 solo come effetto rimbalzo dopo la crisi di Goldman Sachs e il crollo del 2008. Se l’economia azionaria ha questi risultati probabilmente nemmeno adeguatamente sottolineati, significa che c’è fiducia nell’azione di governo e c’è una prospettiva ad ampio raggio anche sulle indicazioni relative al futuro”. L’economista aggiunge che ” i rumors azionari si basano sulla solidità e sulla difesa dei meccanismi primari, sul contenimento del debito e sulle occasioni di espansione economica. C’è un sussulto forte nell’economia azionaria che riflette una capacità del governo di affrontare le questioni più importanti. Non a caso – conclude Guida – l’Italia ha la seconda crescita del prodotto interno lordo europeo e ha un controllo dell’inflazione abbastanza importante, in un contesto globale non facile.