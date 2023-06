Intidimidazione a Ernesto Madeo, sindaco di San Demetro Corone (Cosenza). FdI: “Siamo al suo fianco”

Sette colpi d’arma da fuoco sono stati sparati contro le vetrate dell’Accademia del Gusto a San Demetrio Corone, in provincia di Cosenza, azienda di proprietà di Ernesto Madeo, il sindaco di FdI del piccolo centro calabrese. A renderlo noto con un post su Facebook è l’amministrazione comunale.

«Cari concittadini – si legge nel post -, vogliamo informarvi che un vile e inqualificabile atto intimidatorio è stato perpetrato ai danni del nostro Sindaco, Ernesto Madeo, la notte del 3 giugno scorso, e scoperto il mattino seguente: ignoti malfattori hanno esploso ben sette colpi d’arma da fuoco all’indirizzo delle vetrate dell’Accademia del Gusto, luogo simbolo della politica del fare del sindaco, mandandole in frantumi; un grave atto intimidatorio che ferisce la nostra comunità in maniera indelebile e che non colpisce solo il sindaco, ma l’intero paese, mai all’attenzione delle cronache giudiziarie».

Ernesto Madeo è sindaco di San Demetro Corone da un anno e mezzo

«La nostra Amministrazione Comunale – prosegue il post -, insediatasi da un anno e sette mesi, che fa del rispetto della legalità e del dialogo sano con i cittadini il fondamento della propria azione amministrativa e politica, non si farà certo condizionare, ma chiede un forte sostegno alla cittadinanza ed a tutte le forze politiche, sociali, economiche e sindacali che operano nel territorio. Uniti, non consentiremo a chi vuole minare la stabilità del nostro paese di riuscire nel suo intento».

Ernesto Madeo, 63 anni, è titolare e fondatore dell’omonima azienda di salumi, nata nel 1984, oggi presente sui maggiori mercati internazionali.

Rapani (FdI): “Incondizionata vicinanza”, Coldiretti Calabria: “Vigliacchi che vanno combattuti”

Condanna fermamente «il vile atto intimidatorio perpetrato ai danni del sindaco di San Demetrio Corone», il senatore di Fratelli d’Italia Ernesto Rapani. «Ad Ernesto Madeo – dice Rapani – esprimo incondizionata solidarietà e vicinanza». L’intiimidazione c«ne sono certo, non lo scoraggeranno nel proseguire prospettive di buon governo per la comunità sandemetrese».

Esprime soldiarietà al sindaco Madeo anche la Coldiretti Calabria attraverso il suo presidente Franco Aceto: «Sparare colpi di pistola contro le vetrate dell’Accademia del Gusto – dice Aceto – significa attentare al lavoro dell’istituzione comunale ma anche al valore del cibo ed al lavoro degli agricoltori. In attesa che venga fatta piena chiarezza sulla vicenda da parte delle forze dell’ordine siamo pronti a partecipare e promuovere una iniziativa pubblica di condanna perché, i vigliacchi senza volto vanno isolati e combattuti con le armi della partecipazione».