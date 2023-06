Bimba scomparsa a Firenze, continuano le ricerche. Sta bene la mamma che ingerito candeggina

Nuovo malore ieri della mamma della piccola Kataleyna, la bambina di origine peruviana di 5 anni, scomparsa misteriosamente a Fireze. Ieri la madre, Katherine, è stata ascoltata in Procura dai pubblici ministeri Giuseppe Ledda e Christine Von Borries. Poi, al ritorno all’ex hotel Astor, ha ingerito un piccolo quantitativo di candeggina e si è sentita male. È stata portata in ospedale ma ora sta bene. Anche il papà della bimba, in carcere per furto, domenica pomeriggio ha accusato un malore dopo aver bevuto detersivo. Per questo è stato attivato il piano di prevenzione del rischio suicidario.

“Non denuncio, ma riportatemi a casa la bambina”, ha detto la madre davanti ai magistrati. Che nel frattempo indagano per il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione. La direzione distrettuale antimafia, infatti, ipotizza che la vicenda sia collegata al racket degli affitti dei posti letto nell’immobile occupato dove vive la famiglia. Intanto proseguono le ricerche della bimba, ormai arrivate al quarto giorno. Purtroppo hanno dato esito negativo i controlli effettuati dai carabinieri con le unità cinofile in via Monteverdi, in alcuni alloggi Inpdap occupati, a poche centinaia di metri dall’ex hotel Astor.

Nella ricerca della bimba vengono impiegati anche i droni. Da domenica sera la piccola è stata cercata da 225 volontari suddivisi in 94 squadre. . Il padre 27enne della bimba detenuto nel carcere di Firenze, ha ingerito detersivo ed è stato portato in ospedale. Attivato il piano di prevenzione del rischio suicidario. Sempre ieri sera circa una quarantina di persone ha partecipato a Firenze, nel quartiere in cui si trova l’ex hotel, a una fiaccolata organizzata per chiedere che la piccola Kataleya possa tornare a casa.