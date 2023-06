Affitti brevi, Santanchè: “Con le categorie confronto serie e leale. Verso una proposta condivisa”

“Il ministero del Turismo sta lavorando sulla norma per gli affitti brevi partendo da un principio che abbiamo sempre sostenuto: regolamentare, ma non criminalizzare. Oggi abbiamo incontrato tutte le categorie, le piattaforme, i sindaci delle città metropolitane e anche i sindacati. Questa giornata di confronto non è stato uno scontro, ma un confronto serio, leale e trasparente. Dove ognuno ha presentato la propria visione, le proprie istanze, i propri bisogni”. Ad affermarlo è stata il ministro del Turismo, Daniela Santanchè in un post su Facebook al termine dei tavoli di confronto con le associazioni di categoria, i Sindaci delle città metropolitane e sindacati, in riferimento alla proposta di legge sulla regolamentazione del fenomeno degli affitti brevi.

Affitti brevi, verso una proposta condivisa

“Sono soddisfatta – sottolinea Santanchè – perché credo che si possa arrivare veramente a un testo di proposta di legge condiviso: i punti che ci vedono d’accordo è Codice identificativo nazionale (Cin), per poter accedere alle piattaforme servirà avere questo codice. Questa proposta ha messo d’accordo tutti”. Invece, “lavoreremo” sulla proposta delle due notti che abbiamo avanzato dopo il precedente confronto: “C’è chi la vorrebbe per niente, chi la vorrebbe per tre giorni. Ci lavoreremo”. L’altra questione, rileva il ministro, “riguarda il numero degli appartamenti. I sindaci ci chiedono di abbassare a 2 appartamenti e quindi dal terzo in su”.

Santanchè: “La proprietà privata va tutelata”

Comunque, rileva Santanchè, “sono soddisfatta da questi tavoli, l’atmosfera è buona, stiamo lavorando tutti nella stessa direzione. C’è bisogno di una regolamentazione e faremo una proposta di legge di buon senso: la proprietà privata va tutelata e vanno anche tutelate le imprese turistiche. È una materia complicata, nessuno mai finora ha voluto mettere mani. È molta complessa, con tante sfaccettature ma sono confidente”, conclude Santanchè.