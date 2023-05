Gli eco-gretini boccano il traffico, l’automobilista li aggredisce e li “stende” a botte (video)

Non sempre gli automobilisti, vittime innocenti degli ambientalisti , altrimenti detti eco-gretini, si arrendono ai blocchi stradali e accettano di buon grado quelle stupide forme di protesta. A Londra, per esempio, un uomo ha aggredito gli attivisti per il clima che stavano bloccando il traffico,e spingendone uno a terra. I membri del gruppohanno ripetutamente protestato bloccando le strade della capitale britannica come sta accadendo ripetutamente in Italia durante le proteste di Ultima Generazione.