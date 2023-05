E’ morta Maria Giovanna Maglie, giornalista e intellettuale “fuori dal coro”

E’ morta la giornalista Maria Giovanna Maglie. A darne notizia, via twitter, è l’amica Francesca Chaouqui. ”Amici miei Maria Giovanna Maglie è tornata questa mattina alla Casa del Padre. È stata portata al San Camillo Forlanini la scorsa notte per una complicazione venosa ed è spirata poco fa. Ero accanto a lei, ha lottato fino alla fine come sempre. Adesso è in pace”.

Morta Maria Giovanna Maglie, veneziana, da Raidue a Quarta Repubblica

Nata a Venezia, Maglie avrebbe compiuto 71 anni ad agosto. Dopo i primi anni all’Unità come inviata in America Latina, Maglie entra in Rai dove fu inviata in Medio Oriente durante la prima guerra del Golfo per poi diventare corrispondente da New York fino al 1993. Era stata la stessa giornalista a raccontare a dicembre, via twitter, il perché della sua ”latitanza” dagli schermi tv dopo il malore che l’aveva colpita a settembre durante la trasmissione di Nicola Porro ‘Quarta Repubblica’ . ‘‘Sono in ospedale per una serie di interventi chirurgici da quasi due mesi. Ecco la ragione della mia latitanza. Spero di riprendermi al più presto e tornare come prima, per ora fatemi tanti auguri”.

”Buon viaggio Maria Giovanna, amica dalla voce forte e originale, oratrice appassionata, giornalista e intellettuale raffinata, soprattutto donna coraggiosa, indipendente e libera. L’Italia aveva ancora tanto bisogno di te, ci mancherai amica mia”, scrive su Facebook, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, sulla morte di Maria Giovanna Maglie.