L’evento dell’Ecr: “European Culture Weekend”, conferenze e visite guidate nei luoghi storici

Il Partito Conservatore europeo invita a partecipare al prossimo “European Culture Weekend”, a Sofia dal 12 al 14 maggio. È un’esperienza completa di scoperta, apprendimento e networking in Europa e all’estero, un’incursione nella diversità delle tradizioni, dei paesaggi e delle culture europee.

Il programma della conferenza . come nella comunicazione di Antonio Giordano, segretario generale dell’ECR Party – prevede interventi di politici e accademici su sicurezza e difesa, immigrazione e altre sfide critiche per l’UE. Portando soluzioni conservatrici pragmatiche. Per rafforzare i legami che ci uniscono, il Partito ECR offrirà molte opportunità per incontrare i colleghi conservatori europei in un’atmosfera amichevole. La cena di gala prevede momenti di intrattenimento e divertimento. Il modo migliore per apprezzare la peculiarità delle culture europee.

Per celebrare la diversità dell’Unione Europea, sono state programmate varie attività come visite guidate a luoghi storici, spettacoli di danza tradizionale e degustazioni di vini regionali. La delegazione di ECR Party alloggerà al Millenium Sofia Grand Hotel, una prodezza dell’architettura europea e una prova della capacità di Sofia di modernizzare il suo paesaggio.

È possibile iscriversi a partire da giovedì 11 maggio e partecipare al programma del venerdì pomeriggio. A tal fine, si prega di registrarsi anche per “FOR EXTRA NIGHT”. I biglietti Early Bird sono temporaneamente disponibili; i prezzi dei biglietti aumenteranno con l’avvicinarsi della data dell’evento.

Per qualsiasi domanda, contattare l’indirizzo events@ecrparty.eu.