L’IT made in Italy di Almaviva per una nuova Sanità con al centro il cittadino

La quarta rivoluzione industriale, così come è stata definita l’ondata di digitalizzazione, è in pieno corso e sta fortemente modificando il panorama mondiale. L’Italia non può rimanere indietro se vuole determinare il proprio destino digitale e accrescere la propria competitività anche all’estero. L’introduzione di soluzioni IT per l’efficienza dei processi e l’adozione di tecnologie intelligenti rappresentano un’autentica opportunità di modernizzazione per la pubblica amministrazione centrale e locale e per le imprese grandi e piccole.

L’IT (tecnologia dell’informazione) è la chiave di questa svolta. Le risorse del PNRR possono esserne la leva, a patto di tradurre programmi e progetti in realizzazioni. Ed elemento cardine del processo della transizione digitale è il tema della sovranità digitale e della sicurezza.

Pensiamo alla Pubblica Amministrazione e al trattamento e alla protezione dei dati sensibili di ogni cittadino, un asset critico e un patrimonio prezioso nell’epoca dei Big Data. Sicurezza, tutela, privacy e riservatezza sono concetti imprescindibili quando si parla di sanità, previdenza o welfare.

“Le tecnologie digitali giocano un ruolo fondamentale per trasformare i processi di cura e salute, a partire dagli aspetti clinici e diagnostici fino a quelli organizzativi e logistici, assicurando flessibilità al sistema e liberando risorse – dice Antonio Amati, Direttore Generale Divisione IT di Almaviva. Il digitale è l’elemento abilitante di una nuova Sanità basata sui dati e sull’informazione, sull’interoperabilità dei sistemi, sui servizi fruibili e accessibili ai cittadini in tempi rapidi e in base alle necessità. Nella visione Almaviva, che ha maturato significative esperienze nel supporto alla Pubblica Amministrazione Centrale anche in ambito sanitario, il modello di salute pubblica deve porre al centro il cittadino assieme alla sicurezza dei suoi dati e la telemedicina rappresenta una parte fondamentale del Sistema”.

Per Almaviva, Gruppo italiano di innovazione digitale, impegnato in progetti ad alta complessità per accompagnare le amministrazioni nel processo di trasformazione digitale, puntando su nuove piattaforme e applicazioni, la forza dell’innovazione va di pari passo con la capacità di far interagire le tecnologie, di rendere interoperabili i diversi sistemi, per un nuovo modello architetturale e un ecosistema che veda la collaborazione di tutti i soggetti, pubblici e privati. E dove lo sviluppo e la disponibilità di tecnologie proprietarie made in Italy rappresentano per l’azienda un valore distintivo, in un contesto geopolitico in cui la protezione dei dati è un aspetto centrale a salvaguardia dell’indipendenza del Paese nel quadro europeo.

Nel settore della Sanità Almaviva opera da anni, a livello centrale, regionale e locale, portando le proprie competenze e conoscenze proprio nella digitalizzazione dei processi.

Nel segmento Digital Health Care sono quattro le principali direttrici di intervento – telemedicina, cloud, piattaforme e sistemi regionali ed area clinica – sostenute da capacità di innovazione tecnologica e orientate da una visione connected care che vede il cittadino-paziente al centro, con l’obiettivo di creare un ecosistema sanitario nazionale integrato e cooperante sia relativo ai processi amministrativi che ai processi clinico-sanitari.

Tutti i progetti realizzati, come i sistemi per il Ministero della Salute, presso regioni importanti come la Lombardia e la Campania sono improntati alla creazione di asset digitali abilitanti una profonda e concreta innovazione tecnologica. Tra i progetti più significativi a livello centrale possiamo ricordare la Piattaforma Nazionale per la Diffusione della Telemedicina (PN-DT) realizzata per il Ministero della Salute e la Banca Dati del Farmaco di AIFA. A livello locale di sicuro interesse è il progetto per la nuova cartella clinica della Regione Lombardia, in fase di realizzazione e la Rete Oncologica Campana che supporta in una materia così delicata, i centri oncologici regionali nella presa in carico e gestione dei percorsi di cura dei pazienti.

Almaviva si è recentemente aggiudicata, in RTI con Engineering, la progettazione, realizzazione e gestione della Piattaforma Nazionale di Telemedicina in capo ad Agenas. Piattaforma che permetterà una maggiore integrazione tra i servizi sanitari regionali, migliorando la qualità e l’accesso alle cure per le persone su tutto il territorio nazionale, in linea con gli obiettivi indicati dal PNRR in ambito Sanità Digitale.

“Siamo orgogliosi di dare il nostro apporto a un progetto importante e strategico, volto a offrire vantaggi percepibili dalle persone in un’ottica di accessibilità, inclusione, efficienza e risparmio”, ha commentato Amati.

Grazie a un’impostazione architetturale coerente con i principi di indipendenza, sicurezza, flessibilità, robustezza, scalabilità, riuso, indicati da AgID, la Piattaforma sarà interamente Cloud e garantirà un livello di interoperabilità e integrazione tali da permettere un’armonizzazione tra gli ecosistemi digitali specifici di ogni Regione, così da valorizzare gli investimenti già attuati o programmati a livello locale. Obiettivi principali: favorire la deospedalizzazione e potenziare la qualità delle cure di prossimità; colmare divario e disparità territoriali in termini di offerta sanitaria; migliorare la qualità clinica e l’accessibilità ai servizi su tutto il territorio nazionale.

Almaviva si è inoltre aggiudicata le gare Consip per la sanità digitale: Sanità 1 per l’ambito dei servizi ospedalieri come Cartella Clinica Elettronica, i sistemi di gestione dei ricoveri e delle dimissioni ed i sistemi di Telemedicina; Sanità 2 per i Servizi al Cittadino, Sanità 3, relativa ai Sistemi informativi per la gestione dei procedimenti amministrativi e contabili e per la data governance.