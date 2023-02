Sanità, Lisei (FdI): «Bonaccini assume l’ex Aifa Magrini per 730mila euro ma lamenta tagli»

«Il presidente della regione Emilia-Romagna e candidato a guidare il Partito democratico, ha conferito un incarico quinquennale di direzione nell’Ausl Romagna da 730mila euro annui a Nicola Magrini, definito

uomo di ferro di Speranza e sul quale non sono mancate le polemiche nella gestione pandemica. Sorprende che da un lato si lamentino tagli alla sanità e dall’altro si assumano super dirigenti, guarda caso legati al precedente governo». È la denuncia del senatore emiliano di Fratelli d’Italia, Marco Lisei.

Lisei (FdI): «Magrini coprirà i turni in Pronto soccorso?»

«Bonaccini – dice l’esponente di FdI – dovrebbe spiegare ai tanti medici, infermieri e personale sanitario, allo stremo delle forze il perché, con quella cifra, invece di assumere nuovo personale, sceglie un super dirigente. Andrà Magrini a coprire i turni in Pronto soccorso o sulle ambulanze prive di medici di emergenza?». Lisei poi attacca: «Il presidente Bonaccini, invece di lamentare fantomatici tagli alla sanità, menzogneri dato che questo governo ha aggiunto due miliardi in legge di Bilancio a quelli previsti dal governo Draghi, dovrebbe imparare a spendere meglio le risorse di cui dispone. Perché lo stipendio

dell’incarico – conclude – appena attribuito sarebbe stato sufficiente ad assumere diversi specialisti in Pronto soccorso, ad esempio».